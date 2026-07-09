Fue designado el árbitro para el partido de la Selección argentina vs. Suiza: quién es João Pinheiro

La Selección argentina de fútbol conoció el árbitro que controlará el partido que disputará este sábado ante Suiza, por los cuartos de final de l Mundial 2026. La FIFA designó al portugués João Pinheiro, quien nunca dirigió al equipo albiceleste.
Fue designado el árbitro del partido que jugará la Selección argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. Quién es el portugués Joao Pinheiro
La Selección argentina de fútbol conoció el árbitro que controlará el partido que disputará este sábado ante Suiza, por los cuartos de final de l Mundial 2026. La FIFA designó al portugués João Pinheiro, quien nunca dirigió al equipo albiceleste.
El encuentro, que se jugará este sábado desde las 22 en Kansas City y definirá a uno de los semifinalistas del certamen, será controlado por el juez Pinheiro, quien tendrá sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia como asistentes.
Hay un dato llamativo, ya que Pinheiro nunca dirigió a la Selección argentina. Sin embargo, ya tuvo a Suiza bajo su conducción en esta Copa del Mundo, cuando el encargado del encuentro de la fase de grupos en el que el conjunto suizo derrotó 4 a 1 Bosnia.
En ese partido sacó tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic. Mientras que también arbitró el choque de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, donde exhibió dos amonestaciones.
Pinheiro, quien tiene 38 años y nació en Vila Nova de Famalicão, debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y desde entonces consolidó su carrera hasta convertirse en uno de los árbitros habituales de las principales competencias organizadas por la UEFA. Esta es la primera vez que dirigirá en una Copa del Mundo.
En el 2016 comenzó con su carrera internacional y alcanzó un nuevo hito con su debut en la Champions League durante la temporada 2022/23, y desde entonces fue designado para dirigir encuentros de alto nivel, incluidos compromisos correspondientes a fases eliminatorias.
Dirigió la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, en donde protagonizó una de las decisiones más discutidas del certamen.
El portugués no sancionó un penal para el conjunto alemán por una mano de João Neves dentro del área a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el PSG ganaba 1 a 0 y la acción provocó el reclamo del banco bávaro y el VAR tampoco llamó a revisar la jugada.
En agosto del año pasado, Pinheiro controló la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham. En ese compromiso mostró cuatro tarjetas amarillas y completó una actuación que transcurrió sin polémicas relevantes.