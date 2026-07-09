Fue designado el árbitro para el partido de la Selección argentina vs. Suiza: quién es João Pinheiro

En ese partido sacó tres tarjetas amarillas y expulsó al defensor Tarik Muharemovic. Mientras que también arbitró el choque de dieciseisavos de final entre Canadá y Sudáfrica, donde exhibió dos amonestaciones.

Quién el árbitro João Pinheiro, que dirigirá a la Selección argentina ante Suiza

Pinheiro, quien tiene 38 años y nació en Vila Nova de Famalicão, debutó en la Primera División de Portugal en 2015 y desde entonces consolidó su carrera hasta convertirse en uno de los árbitros habituales de las principales competencias organizadas por la UEFA. Esta es la primera vez que dirigirá en una Copa del Mundo.

La Selección argentina, con Messi, se medirá con Suiza.

En el 2016 comenzó con su carrera internacional y alcanzó un nuevo hito con su debut en la Champions League durante la temporada 2022/23, y desde entonces fue designado para dirigir encuentros de alto nivel, incluidos compromisos correspondientes a fases eliminatorias.

Dirigió la semifinal de vuelta de la última Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain, en donde protagonizó una de las decisiones más discutidas del certamen.

El portugués no sancionó un penal para el conjunto alemán por una mano de João Neves dentro del área a los 30 minutos del primer tiempo, cuando el PSG ganaba 1 a 0 y la acción provocó el reclamo del banco bávaro y el VAR tampoco llamó a revisar la jugada.

En agosto del año pasado, Pinheiro controló la final de la Supercopa entre PSG y Tottenham. En ese compromiso mostró cuatro tarjetas amarillas y completó una actuación que transcurrió sin polémicas relevantes.