¿Qué significa que un yogur tenga probióticos y cuáles son los beneficios?

¿Qué es el yogur, cómo se elabora y qué significa que tenga probióticos?

Para entender qué significa la presencia de probióticos en un alimento como el yogur, primero hay que entender qué es el yogur y cómo se obtiene. Además, es importante aclarar que estos organismos no están en todos los yogures comerciales, aunque sí suelen estar en los caseros.

El yogur es un alimento lácteo que se obtiene por fermentación bacteriana de la leche. Las bacterias presentes en la leche, como la Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus, transforman la lactosa en ácido láctico.

Cuando ocurre esto, el ácido láctico coagula la leche y la vuelve cremosa, transformándola en lo que conocemos como yogur.

No todos los yogures contienen probióticos.

Los probióticos son microorganismos vivos que, al consumirse de manera controlada, pueden aportar grandes beneficios al organismo. Los probióticos se encuentran en productos fermentados como yogur, kéfir, kombucha o quesos madurados.

El yogur con probióticos suele ser el natural o griego que se elabora de forma casera o que especifica en la etiqueta "cultivos vivos y activos". La diferencia está en el pasteurizado del yogur. Cuando no han sido pasteurizadas, las bacterias se mantienen vivas.

Es importante aclarar que los probióticos no son lo mismo que los prebióticos. La diferencia es que los prebióticos son fibras vegetales no digeribles que alimentan a las bacterias del intestino. Los probióticos son bacterias que benefician la salud intestinal y los prebióticos son alimento para las bacterias.

¿Cuáles son los beneficios de los probióticos?

Beneficios de los probióticos para la salud intestinal.