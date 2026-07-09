Leer las etiquetas de los alimentos que consumimos es muy importante, así como entender por qué a veces tienen palabras o conceptos de ingredientes añadidos. Entender qué significa un aditivo, añadido o producto fortificado puede ayudarte a conocer bien lo que consumes.
¿Qué significa que un yogur tenga probióticos y cuáles son los beneficios?
Muchos potes de yogur vienen con probióticos añadidos o fortificados con diferentes ingredientes, ¿qué significa?
El yogur es uno de esos productos que consumimos a diario o con frecuencia y muchas veces no terminamos de entender qué es o por qué se lo vincula a tantos beneficios. Uno de los términos relacionados con los yogures que más dudas despierta es el de probiótico.
Los yogures comerciales pueden o no ser fuente de probióticos; por lo tanto, pueden o no tener los beneficios que estos microorganismos proporcionan. Te explico qué es un probiótico, qué significa que un yogur sea fuente de probióticos, cuáles son sus beneficios y en qué se diferencian de los prebióticos.
¿Qué es el yogur, cómo se elabora y qué significa que tenga probióticos?
Para entender qué significa la presencia de probióticos en un alimento como el yogur, primero hay que entender qué es el yogur y cómo se obtiene. Además, es importante aclarar que estos organismos no están en todos los yogures comerciales, aunque sí suelen estar en los caseros.
El yogur es un alimento lácteo que se obtiene por fermentación bacteriana de la leche. Las bacterias presentes en la leche, como la Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus y Streptococcus thermophilus, transforman la lactosa en ácido láctico.
Cuando ocurre esto, el ácido láctico coagula la leche y la vuelve cremosa, transformándola en lo que conocemos como yogur.
Los probióticos son microorganismos vivos que, al consumirse de manera controlada, pueden aportar grandes beneficios al organismo. Los probióticos se encuentran en productos fermentados como yogur, kéfir, kombucha o quesos madurados.
El yogur con probióticos suele ser el natural o griego que se elabora de forma casera o que especifica en la etiqueta "cultivos vivos y activos". La diferencia está en el pasteurizado del yogur. Cuando no han sido pasteurizadas, las bacterias se mantienen vivas.
Es importante aclarar que los probióticos no son lo mismo que los prebióticos. La diferencia es que los prebióticos son fibras vegetales no digeribles que alimentan a las bacterias del intestino. Los probióticos son bacterias que benefician la salud intestinal y los prebióticos son alimento para las bacterias.
¿Cuáles son los beneficios de los probióticos?
- Los probióticos mejoran la digestión y alivian problemas estomacales.
- Los yogures con probióticos pueden fortalecer el sistema inmunológico y prevenir infecciones.
- Además, el yogur con activos vivos mejora la salud de los huesos y aporta calcio biodisponible.