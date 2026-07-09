Pocos lo saben: para qué sirven las hojas del árbol de mandarinas y cómo sacarles el máximo provecho

Descubrí los beneficios de las hojas de este árbol frutal.

En la medicina popular, esta bebida se relaciona con un efecto relajante y con la capacidad de aliviar molestias digestivas leves o espasmos. Incluso, la Universidad Federal de Alfenas, en Brasil, menciona este empleo dentro de los conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales.

Si querés utilizar hojas de mandarina en casa, es importante prestar atención a su procedencia. Lo ideal es escoger hojas frescas, sanas y sin señales de enfermedades o daños. También conviene evitar aquellas que hayan caído al suelo o provengan de árboles que hayan sido tratados recientemente con pesticidas u otros productos químicos.

Antes de cualquier preparación, las hojas deben lavarse cuidadosamente para eliminar polvo, residuos o posibles contaminantes. Este paso también es recomendable cuando la hoja viene adherida a una mandarina comprada en un comercio, ya que durante el transporte y almacenamiento pudo estar expuesta a distintas superficies y manipulaciones.

Aprendé a sacarle el máximo provecho a tu árbol de mandarinas.

Por último, es fundamental utilizar una cantidad moderada de hojas, especialmente si es la primera vez que consumís una infusión de este tipo. Además, tenés que saber que las preparaciones caseras no son recomendables para niños pequeños, mujeres embarazadas o personas que padecen enfermedades crónicas sin consultar previamente con un profesional de la salud.