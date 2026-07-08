Árbol limonero: dónde ubicar la maceta dentro de casa para atraer la buena suerte

El sector ideal para ubicar la maceta es el este de la casa. Esta zona está estrechamente ligada a la salud y a las relaciones familiares. Al colocar el limonero allí, se promueve la armonía entre los integrantes del hogar y se revitaliza la energía física de quienes habitan el lugar.

Por otro lado, si tu objetivo principal está relacionado con los ingresos y el éxito laboral, el punto clave es el sureste. Para el Feng Shui, este rincón representa la riqueza y la abundancia económica. La vibración propia del fruto amarillo ayuda a destrabar proyectos financieros y a atraer la estabilidad económica.

El sector ideal es la zona este de la casa.

Si no contás con espacio en estos sectores, la entrada principal (del lado de adentro, junto a la puerta) es otra excelente alternativa. Allí actúa como un filtro energético que frena las malas vibras antes de que ingresen a las habitaciones de tu casa.

El secreto para que la energía funcione

De nada sirve ubicar la maceta en el rincón correcto si la planta no recibe los cuidados adecuados. Las energías se estancan si el ejemplar se marchita.

Para que el árbol limonero cumpla su función protectora y de atracción, necesita un ambiente con abundante luz natural. Los expertos recomiendan que reciba, como mínimo, unas cinco o seis horas de sol indirecto si está en interiores, además de un riego moderado que mantenga la tierra húmeda sin llegar a encharcarla. Una planta sana es sinónimo de una energía activa y próspera.