Aplicar un chorrito de aceite de almendras en el cabello teñido: para qué sirve

El cabello teñido necesita cuidados especiales para conservar su suavidad, brillo y apariencia saludable. Los productos químicos utilizados durante la coloración pueden dejar la fibra capilar más seca y propensa al quiebre, por lo que incorporar ingredientes nutritivos a la rutina puede ayudar a mejorar su aspecto, tal como sucede con el aceite de almendras.
Para qué sirve el aceite de almendras en el cabello teñido
Entre las alternativas más utilizadas para cuidar el cabello teñido se encuentra el aceite de almendras dulces, un producto de textura ligera que contribuye a suavizar el pelo y reducir la sensación de resequedad sin necesidad de recurrir a tratamientos complicados.
Aplicar un chorrito de aceite de almendras en el cabello teñido ayuda principalmente a mejorar la suavidad, aportar brillo y reducir el aspecto áspero de las puntas. Este aceite contiene ácidos grasos y vitamina E, componentes que contribuyen a acondicionar la fibra capilar y protegerla frente a la pérdida de humedad. Por eso, puede ser un complemento útil para quienes se tiñen el pelo con frecuencia y notan que está más opaco o difícil de peinar.
Una de sus principales ventajas es que permite suavizar el pelo sin dejar una sensación demasiado pesada, siempre que se utilice en pequeñas cantidades. Al distribuir unas gotas de medios a puntas, el cabello puede quedar más manejable y presentar menos fricción durante el cepillado. Esto ayuda a disminuir el quiebre asociado al desenredo.
En cuanto al cuero cabelludo, el aceite de almendras ayuda a suavizar la piel reseca. Un dato no menor frente a este truco es que si provoca picazón, enrojecimiento o irritación, es importante suspender su uso. Las personas con alergia a las almendras deben evitarlo.
Para aprovechar este beneficio, podés aplicar un chorrito de aceite de almendras en el cabello y distribuir el producto concentrándote en el medio y las puntas. Evitá utilizar una cantidad excesiva para no dejar el pelo graso. También podés colocar algunas gotas en la palma de la mano y frotarlas en la melena.