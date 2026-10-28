Aplicar un chorrito de aceite de almendras en el cabello teñido: para qué sirve

El aceite de almendras dulce es un aliado para el cuidado capilar.

Una de sus principales ventajas es que permite suavizar el pelo sin dejar una sensación demasiado pesada, siempre que se utilice en pequeñas cantidades. Al distribuir unas gotas de medios a puntas, el cabello puede quedar más manejable y presentar menos fricción durante el cepillado. Esto ayuda a disminuir el quiebre asociado al desenredo.

En cuanto al cuero cabelludo, el aceite de almendras ayuda a suavizar la piel reseca. Un dato no menor frente a este truco es que si provoca picazón, enrojecimiento o irritación, es importante suspender su uso. Las personas con alergia a las almendras deben evitarlo.

Este producto tiene propiedades que benefician al cabello teñido.

Para aprovechar este beneficio, podés aplicar un chorrito de aceite de almendras en el cabello y distribuir el producto concentrándote en el medio y las puntas. Evitá utilizar una cantidad excesiva para no dejar el pelo graso. También podés colocar algunas gotas en la palma de la mano y frotarlas en la melena.