Tintura y salud capilar: mitos, verdades y los hábitos clave para cambiar de look sin perjudicar el cabello

Frente a este panorama, las alternativas sin amoniaco ganaron terreno como una opción más amigable. "Resultan una excelente opción para brindar un plus de confort al cuero cabelludo y cuidar la fibra capilar. Además, cuando se incorporan ingredientes de origen natural, se potencia la fórmula para lograr un mejor resultado", detalla Leiva.

Atenta a estas demandas de consumo que buscan equilibrio entre estética y bienestar capilar, la marca Garnier lanzó recientemente en el mercado argentino su línea Nutrisse Óleos. Se trata de una propuesta de coloración permanente sin amoniaco que incorpora en su composición diez óleos nutritivos y keratina vegetal, diseñada para proteger la fibra mientras asegura la fijación del color.

Desde la compañía informan que este desarrollo busca ofrecer un cabello siete veces más nutrido y cinco veces más fuerte y brillante, garantizando un 100% de cobertura de canas con una duración de hasta ocho semanas. La gama desembarca con diez tonos disponibles entre castaños, rubios, negro y colorado. Asimismo, en línea con los estándares de belleza sustentable, el producto cuenta con certificación de Cruelty Free International y fórmula 100% vegana.

Esta propuesta se suma al abanico de opciones de la marca como un complemento a sus líneas habituales -como la clásica Nutrisse con gota nutritiva y Cor Intensa, demostrando que no existe una única forma de teñirse, sino distintas fórmulas orientadas a las necesidades, prioridades y tipos de cabello de cada usuario.