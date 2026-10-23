Cambiar el color del pelo, renovar la imagen o cubrir las canas son decisiones habituales que, muy a menudo, vienen acompañadas de dudas sobre el impacto que los productos químicos pueden tener en la salud de la fibra capilar. Entre las consumidoras persisten creencias acerca de que la coloración seca el cabello, le quita brillo o favorece su caída; de hecho, estudios de mercado señalan que hasta un 50% de las mujeres opta por no teñirse o postergar la aplicación por temor al desgaste del pelo.
Tintura y salud capilar: mitos, verdades y los hábitos clave para cambiar de look sin perjudicar el cabello
El temor a la resequedad o la pérdida de brillo suele frenar a muchas personas a la hora de teñirse. Cuáles son los factores que realmente impactan en la fibra y qué alternativas existen hoy para priorizar el cuidado.
Sin embargo, los especialistas en la materia aclaran que teñirse no implica indefectiblemente arruinar la melena, sino que el secreto reside en el estado general del cabello y la rutina de cuidado elegida. Según explica Marisol Leiva, Hair Color Artist de la firma Garnier, en la salud del pelo inciden múltiples factores cotidianos: "Influyen elementos diarios como el calor de los elementos de peinado, la exposición solar, la frecuencia con la que nos teñimos y los productos que elegimos para cuidarlo. Por eso, la clave para mantenerlo sano es contar con una rutina adecuada".
El debate sobre el amoniaco
Uno de los puntos centrales en el debate sobre la coloración gira en torno al amoniaco, un componente tradicionalmente utilizado para abrir la cutícula e impregnar el pigmento. Si bien las formulaciones tradicionales que lo incluyen son seguras y aptas para el uso cosmético, en ciertas pieles sensibles o cueros cabelludos delicados pueden generar molestias leves o incomodidad por su aroma fuerte.
Frente a este panorama, las alternativas sin amoniaco ganaron terreno como una opción más amigable. "Resultan una excelente opción para brindar un plus de confort al cuero cabelludo y cuidar la fibra capilar. Además, cuando se incorporan ingredientes de origen natural, se potencia la fórmula para lograr un mejor resultado", detalla Leiva.
Atenta a estas demandas de consumo que buscan equilibrio entre estética y bienestar capilar, la marca Garnier lanzó recientemente en el mercado argentino su línea Nutrisse Óleos. Se trata de una propuesta de coloración permanente sin amoniaco que incorpora en su composición diez óleos nutritivos y keratina vegetal, diseñada para proteger la fibra mientras asegura la fijación del color.
Desde la compañía informan que este desarrollo busca ofrecer un cabello siete veces más nutrido y cinco veces más fuerte y brillante, garantizando un 100% de cobertura de canas con una duración de hasta ocho semanas. La gama desembarca con diez tonos disponibles entre castaños, rubios, negro y colorado. Asimismo, en línea con los estándares de belleza sustentable, el producto cuenta con certificación de Cruelty Free International y fórmula 100% vegana.
Esta propuesta se suma al abanico de opciones de la marca como un complemento a sus líneas habituales -como la clásica Nutrisse con gota nutritiva y Cor Intensa, demostrando que no existe una única forma de teñirse, sino distintas fórmulas orientadas a las necesidades, prioridades y tipos de cabello de cada usuario.
En pocas palabras
- Coloración capilar: desmonta mitos sobre sequedad y brillo, enfocándose en el cuidado y la rutina.
- Alternativas sin amoníaco: opciones más amigables para el cuero cabelludo y la fibra capilar, a menudo con ingredientes naturales.
- Garnier Nutrisse Óleos: nueva propuesta permanente sin amoníaco, con aceites nutritivos y keratina vegetal para proteger y fortalecer el cabello.