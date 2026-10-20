Ni manzanilla, ni henna: el tinte casero para fortalecer y prevenir la caída del cabello

Aunque la manzanilla y la henna suelen ser los ingredientes estrellas de las preparaciones caseras, existe un tinte natural que destaca por su doble acción: aporta pigmentos oscuros de forma gradual y actúa como un potente tónico para estimular la raíz.

Muchas son las mujeres que sufren por la caída del cabello.

El poder del romero y la salvia blanca en el cuero cabelludo

La eficacia de esta preparación reside en la combinación perfecta entre la planta de romero y las propiedades de la salvia blanca: