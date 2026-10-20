A seis meses del fallecimiento del célebre actor argentino Luis Brandoni, su pareja Saula Benavente, quien compartió con el artista los últimos trece años de su vida, publicó los recuerdos más íntimos. Entre las postales, sorprendió con una carta escrita a mano enviada por el reconocido actor estadounidense Robert De Niro.
La inédita carta que le escribió Robert De Niro a Luis Brandoni: "Perdona que me haya tomado tanto tiempo"
A seis meses de la partida de Brandoni, su pareja compartió una carta que Robert De Niro le escribió a mano. ¿Qué le dijo?
El reconocido artista de Hollywood, que había trabajado junto a Brandoni en la serie Nada, le hizo llegar sus condolencias a la productora y le pidió disculpas por la tardanza en enviarlas.
Robert De Niro le escribió una carta a Luis Brandoni
De Niro y Brandoni tejieron una sólida amistad a lo largo de los años y compartieron elenco en la serie de televisión "Nada". Pero ante el fallecimiento de Luis, el actor estadounidense tuvo que acudir a despedirlo y no solo físicamente.
Para hacerlo, escribió una carta dirigida formalmente a Saula y en una hoja firmada, expresó sus más profundas condolencias en nombre propio y de su familia. Además, sumó una posdata en la que se disculpó por la demora en hacer llegar su nota de condolencia.
A la carta se le sumaron algunos momentos que fueron fotografiados: reúne paseos, ceremonias de premiación, viajes y estampas del actor junto a sus gatos y amigos, como Soledad Silveyra.
Otros recuerdos salieron a la luz tras 6 meses de su fallecimiento
Benavente le dedicó un desgarrador mensaje a su compañero. En sus palabras, reflexionó sobre cómo la tristeza va acomodándose con el tiempo mientras se revalorizan las vivencias compartidas, resaltando las lecturas en voz alta y la complicidad con su querido esposo y le deseó la eternidad a Luis Brandoni, su querido "Sr Beto".
La historia de amor entre la productora y el actor comenzó en septiembre de 2013 durante el cumpleaños de Claudio Segovia, propiciada por un cruce con Soledad Silveyra. A pesar de la diferencia de edad de treinta y tres años entre ambos, construyeron un vínculo sumamente sólido. Durante los trece años de romance, eligieron no convivir bajo el mismo techo para conservar su independencia personal. De esta manera, sostuvieron una hermosa historia que acompañó al recordado artista hasta sus últimos días.
En pocas palabras
- Carta de De Niro: Robert De Niro envió una sentida carta manuscrita a Saula Benavente, pareja de Luis Brandoni, en la que expresa sus condolencias.
- Vínculo de amistad: el actor de Hollywood lamentó la muerte de Brandoni, con quien compartió elenco en la serie "Nada", y pidió disculpas por la demora en su mensaje.
- Recuerdos íntimos: Benavente compartió la carta junto a fotos de momentos significativos de su relación de trece años con el célebre actor argentino.