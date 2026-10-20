La inédita carta que le escribió Robert De Niro a Luis Brandoni: "Perdona que me haya tomado tanto tiempo"

Para hacerlo, escribió una carta dirigida formalmente a Saula y en una hoja firmada, expresó sus más profundas condolencias en nombre propio y de su familia. Además, sumó una posdata en la que se disculpó por la demora en hacer llegar su nota de condolencia.

A la carta se le sumaron algunos momentos que fueron fotografiados: reúne paseos, ceremonias de premiación, viajes y estampas del actor junto a sus gatos y amigos, como Soledad Silveyra.

Otros recuerdos salieron a la luz tras 6 meses de su fallecimiento

Luis Brandoni y Saula Benavente.

Benavente le dedicó un desgarrador mensaje a su compañero. En sus palabras, reflexionó sobre cómo la tristeza va acomodándose con el tiempo mientras se revalorizan las vivencias compartidas, resaltando las lecturas en voz alta y la complicidad con su querido esposo y le deseó la eternidad a Luis Brandoni, su querido "Sr Beto".

La historia de amor entre la productora y el actor comenzó en septiembre de 2013 durante el cumpleaños de Claudio Segovia, propiciada por un cruce con Soledad Silveyra. A pesar de la diferencia de edad de treinta y tres años entre ambos, construyeron un vínculo sumamente sólido. Durante los trece años de romance, eligieron no convivir bajo el mismo techo para conservar su independencia personal. De esta manera, sostuvieron una hermosa historia que acompañó al recordado artista hasta sus últimos días.