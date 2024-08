Luis Brandoni reveló por qué donó un terreno para construir una escuela secundaria en San Rafael

Luis Brandoni en San Rafael.jpg El actor participó del acto de nombramiento de la escuela como "José Domingo Brandoni". Lo hizo junto a la vicegobernadora Hebe Casado.

Tras muchos años de espera y trámites administrativos, desde octubre del año pasado la escuela N° 4-245 lleva el nombre de su padre, José Domingo Brandoni. En ese momento, el actor asistió al acto institucional junto a su sobrina, hija de su hermano Gerardo ya fallecido.

José Domingo Brandoni fue socio minoritario de la bodega Balbi (hoy bodega Mumm), en San Rafael, y en 1949 había comprado unas 90 hectáreas en el distrito Las Paredes. Tras su partida, los hermanos Brandoni heredaron el terreno que estaba habitado por unas 165 personas que vivían en viviendas precarias en esa zona rural ubicada a unos 7 kilómetros de la Ciudad de San Rafael.

Luis Brandoni y su familia donaron el terreno a los vecinos

A esa comunidad de la Costa del Toledano, en el distrito sanrafaelino de Las Paredes, decidieron Luis y Gerardo Brandoni donar parte de la superficie, en concreto una franja de 1 kilómetro, con la única condición de que allí se construyera una escuela, una comisaría y un pequeño centro de salud.

Los alrededor de 50 alumnos que asisten a la escuela 4-245 "José Domingo Brandoni" provienen de esas familias del paraje de calle Toledano que en su momento fueron beneficiadas por el actor.

"Mi papá era un señor muy rico que tenía muchas empresas y una finca en San Rafael, Mendoza", contó la semana pasada Brandoni al aire de Radio Led FM. Y completó: "Cuando yo era chico, él compró un terreno cerca de la ciudad de San Rafael. Cuando mis viejos mueren, nos enteramos que estaba ese terreno y no podíamos ni imaginar en hacer ahí una finca o una bodega".

Luis-Brandoni.jpg A sus 84 años, Luis Brandoni se mantiene activo tanto en la actuación como en su rol político.

De manera que un día junto a su hermano decidieron venderlo, "pero en Mendoza los terrenos no cuestan nada si no tienen riego y no teníamos ninguna posibilidad de ponerle riego a ese terreno", reconoció quien con su familia vendieron parte de esas tierras, dejando un espacio de 1000 metros por 100 de fondo a la gente que ya se había establecido en ese lugar.

Brandoni señaló que "el Concejo Deliberante (de San Rafael) le facilitó las cosas a los vecinos de ahí para que pudieran tener su escritura y dejar un sector de ese terreno para una comisaría, un centro de salud y una escuela". Así fue como, después de muchos años, se inauguró la escuela secundaria.

La misión de Luis Brandoni para que allí funcionara una escuela

"Sugirieron ponerle mi nombre a la escuela, cosa que no acepté y entonces le pusimos el nombre de José Domingo Brandoni que es el nombre de mi papá", narró el protagonista del filme "Mi obra maestra" que recientemente estelarizó la serie de streaming "Nada" junto a Robert de Niro.

Desde el 2017 que se comenzó con la búsqueda de un nombre para esta escuela rural de San Rafael, hasta que a fines del año pasado se concretó. Brandoni cerró el relato prometiendo pronto "ir a San Rafael", y definiendo su acción solidaria como "una forma de devolverle algo a mi papá que no se llevó nada".

La institución está integrada por "estudiantes y familias que buscan en la educación la posibilidad de un futuro mejor", según expresó la directora Viviana Pizarro durante el acto de nombramiento de la escuela, en octubre del año pasado.

Escuela Brandoni San Rafael.jpg A la espera de un edificio propio, la escuela funciona en la casa de la familia Strólogo, en el distrito Las Paredes de San Rafael.

El establecimiento N° 4-245 abrió sus puertas el 14 de noviembre de 2011 en el edificio de la escuela primaria N° 1-137 “Juan Palma”, donde además funcionaban el Centro de Educación Básica de Jóvenes y Adultos (CEBJA) N° 3-065 “Fortín 25 de Mayo” y el Anexo del Centro de Educación de Nivel Secundario (CENS) N° 3-428 “Prof. Arturo Blanco”.

Con actividad escolar sólo en turno mañana y una matrícula promedio de 15 estudiantes por curso, en noviembre de 2013 la escuela secundaria 4-245, de orientación en agro y ambiente, se trasladó al inmueble de la familia Strólogo, ubicado en El Chañaral y Costanzo, y actualmente esperan un nuevo cambio de edificio escolar “para ampliar y mejorar sus objetivos y metas institucionales” en esa franja del terreno que donó la familia Brandoni.

