Compraron un rancho abandonado y en pocos años lo convirtieron en una joya preciada

Según informó el Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust (CCALT), los corrales estaban cubiertos de barro y estiércol hasta la altura de las rodillas. Los alambrados estaban destruidos, los alces lo cruzaban durante sus migraciones, los sauces al costado de los arroyos habían sido talados y los campos cortados a ras del suelo, lo que afectaba desde la tierra y el riesgo hasta las condiciones de los animales silvestres.

Además, los Gottenborg tenían otras dos contras. El terreno estaba ubicado a 2700 metros sobre el nivel del mar, lo que dificultaba la actividad ganadera y, además, ellos no tenían mucha experiencia, solo un interés por trabajar en el campo. Pero superaron todos los obstáculos.

¿Qué animales se beneficiaron con la recuperación de Eagle Rock Ranch?

Las medidas de conservación impulsadas por Dave y Jeannie Gottenborg beneficiaron a distintas especies silvestres, entre ellas alces, ciervos, truchas, castores, murciélagos, búhos y aves.

Entre las medidas que se tomaron fue restaurar los arroyos, recuperar la vegetación y se observaron las necesidades de la fauna local para adaptar las instalaciones ganaderas.

No fue nada fácil. De hecho, hubo que trabajar mucho para recuperar los cursos de agua y controlar la erosión de la tierra. Además, plantaron cientos de sauces e instalaron estructuras para facilitar el acceso de los peces a sus zonas de reproducción y evitar que ingresen a los canales de riego.

En cuanto a los alambrados, estos fueron reemplazados por cercas adaptadas que permiten la migración de alces y ciervos, reduciendo el daño que estos ocasionaban y tomaron otras medidas para tener en el rancho a murciélagos, búhos y escarabajos, ya que estos funcionan como control de plagas y en el caso de los insectos, descomponen estiércol y reciclan nutrientes. Pensaron en todo.

Eagle Rock Ranch ganó un premio de conservación ambiental en 2026

El 20 de abril de 2026, Sand County Foundation anunció que Eagle Rock Ranch fue seleccionado como ganador del Premio Leopold de Conservación de Colorado. La familia recibió la distinción, acompañada por US$10.000, durante la convención anual de la Colorado Cattlemen’s Association, realizada en junio de ese año.

El premio fue un reconocimiento a lo conseguido por los Gottenborg en su rancho, el que ya es visto como un modelo de conservación, pero también de negocio.