Con 81 años, es una estrella de Hollywood y cuidar 1.500 árboles es lo que lo mantiene cuerdo

Sin embargo, la vida rural también tuvo sus dificultades. La sequía que afectó a California dañó gravemente los cultivos de palta de la finca. En 2015, Selleck reconoció que el problema había golpeado la actividad agrícola del rancho y que temía perder buena parte de la producción.

Compró un rancho de 25 hectáreas y lo convirtió en el refugio del caballo que lo acompañó en su salto a la fama

A pesar de los contratiempos en el rancho, el actor mantuvo su vínculo con el lugar. Su rutina incluye recorrer los terrenos, revisar las instalaciones y ocuparse de las tareas que necesita la finca. A sus 81 años, Selleck continúa asociado a una trayectoria de décadas en la televisión y el cine. Pero su historia también muestra una faceta menos conocida.

La propiedad, que había pertenecido al actor Dean Martin, se convirtió en el refugio donde encontró tranquilidad lejos de la exposición de Hollywood. La finca combina una casa de estilo colonial español, construida en la década de 1930, con una explotación agrícola que durante años estuvo dedicada al cultivo de paltas. Selleck también plantó alrededor de mil robles y se ocupó personalmente de distintas tareas de mantenimiento.

Spike, un caballo australiano que Selleck montó durante el rodaje de Con todas las de la ley (1990). Cuando terminaron sus días en el cine, el actor pagó su traslado desde Australia para que viviera en la finca y se hizo cargo de su cuidado durante años.