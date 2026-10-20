Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

El mundo del espectáculo nacional está de luto. Este martes por la mañana se conoció la triste noticia del fallecimiento del reconocido actor argentino Antonio Grimau, a los 82 años.
La información fue confirmada oficialmente por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de sus canales institucionales, provocando muestras de dolor e innumerables homenajes en el ambiente artístico. Grimau estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1970.
Su verdadero nombre era Antonio Rebolini, pero todos lo conocimos como Antonio Grimau. Nació el 10 de marzo de 1944 en Lanús, el intérprete construyó una sólida y extensa trayectoria de más de cinco décadas, destacándose como uno de los rostros más populares y respetados de la televisión, el teatro y el cine argentino.
Entre sus trabajos teatrales se encuentran El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor.
En el ámbito teatral, desplegó su fuerza actoral en innumerables salas del país con obras de autores clásicos y contemporáneos. Entre sus trabajos más aplaudidos de los últimos años se destacó su composición de Sandro en la serie biográfica Sandro de América, un papel que le valió elogios unánimes de la crítica y el reconocimiento del público por la profundidad y emoción de su interpretación.
Entre sus trabajos más recientes se encuentra Vamo’ los pibes, presentada en 2026 en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.
A lo largo de su carrera, Grimau no solo se ganó el respeto de sus pares por su profesionalismo y entrega en cada proyecto, sino también el afecto del público que lo acompañó a lo largo de las generaciones.
En pocas palabras
- Fallecimiento: Murió el actor Antonio Grimau, reconocido por su extensa trayectoria en televisión, teatro y cine argentino.
- Trayectoria destacada: Su papel como Sandro en la serie "Sandro de América" le valió elogios unánimes de la crítica y el público.
- Homenaje póstumo: La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia, generando muestras de dolor y homenajes en el ambiente artístico.