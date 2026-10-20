Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Entre sus trabajos teatrales se encuentran El tren amarillo, Los Linares, 30 dineros, Aquí hay gato encerrado, Papas fritas, Alta sociedad, Vidas privadas, Ladrones a domicilio, Historia de un caballo, Salven al cómico y Cartas de amor.

En el ámbito teatral, desplegó su fuerza actoral en innumerables salas del país con obras de autores clásicos y contemporáneos. Entre sus trabajos más aplaudidos de los últimos años se destacó su composición de Sandro en la serie biográfica Sandro de América, un papel que le valió elogios unánimes de la crítica y el reconocimiento del público por la profundidad y emoción de su interpretación.

Grimau nació el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, Lanús, provincia de Buenos Aires.

Entre sus trabajos más recientes se encuentra Vamo’ los pibes, presentada en 2026 en el Multiteatro, junto a Osvaldo Laport, Raúl Lavié y Osvaldo Santoro, bajo la dirección de Federico Palazzo.

A lo largo de su carrera, Grimau no solo se ganó el respeto de sus pares por su profesionalismo y entrega en cada proyecto, sino también el afecto del público que lo acompañó a lo largo de las generaciones.