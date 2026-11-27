Aunque sus intervenciones en dicha industria iniciaron en 2018, los periodistas detectaron que dos de sus producciones se estrenaron entre 2025 y 2026, estando él ya al frente de la administración pública local. Ante el impacto de la noticia, el gobierno resolvió suspenderlo y confirmar su despido definitivo.

El protagonista es Lars Eriksson, político de 55 años.

La decisión de apartarlo de sus funciones como político no fue por valoraciones éticas, sino a estrictas razones de seguridad nacional, ya que un funcionario de tan alto rango expuesto a un caso de este nivel representaba un factor de vulnerabilidad ante potencias extranjeras como Rusia, susceptibles de emplear dicho material para extorsiones o espionaje.

El hombre que protagonizó el escándalo admitió haber participado en las filmaciones, pero argumentó que su actividad era legal y que había finalizado en 2022 antes de asumir el puesto. Asimismo, sostuvo que haber respondido abiertamente a la prensa demostraba que el posible chantaje carecía de fuerza. Pero a pesar de ello, su salida y desvinculación fue formal y recibirá una indemnización de siete meses de sueldo, valorada en unos 58.400 dólares.