Un intenso escándalo político tuvo lugar en Suecia tras conocerse que el jefe ejecutivo del municipio de Jokkmokk mantenía una doble vida secreta como actor y productor de películas para adultos. La revelación derivó en su destitución inmediata del puesto laboral por temor a que el funcionario pudiera sufrir chantajes de seguridad que comprometieran a la comuna.
Un político perdió su cargo porque llevaba una doble vida como actor de cine para adultos
El político implicado es Lars Eriksson, de 55 años, ex diputado nacional por el Partido Socialdemócrata. Desde febrero de 2024 ejercía como máxima autoridad ejecutiva en la estratégica localidad de Jokkmokk, un punto clave por sus instalaciones hidroeléctricas y su vinculación directa con las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, una detallada investigación de la televisión pública SVT descubrió que el político había producido e interpretado material para adultos en Estados Unidos bajo el seudónimo de "Hans".
Aunque sus intervenciones en dicha industria iniciaron en 2018, los periodistas detectaron que dos de sus producciones se estrenaron entre 2025 y 2026, estando él ya al frente de la administración pública local. Ante el impacto de la noticia, el gobierno resolvió suspenderlo y confirmar su despido definitivo.
La decisión de apartarlo de sus funciones como político no fue por valoraciones éticas, sino a estrictas razones de seguridad nacional, ya que un funcionario de tan alto rango expuesto a un caso de este nivel representaba un factor de vulnerabilidad ante potencias extranjeras como Rusia, susceptibles de emplear dicho material para extorsiones o espionaje.
El hombre que protagonizó el escándalo admitió haber participado en las filmaciones, pero argumentó que su actividad era legal y que había finalizado en 2022 antes de asumir el puesto. Asimismo, sostuvo que haber respondido abiertamente a la prensa demostraba que el posible chantaje carecía de fuerza. Pero a pesar de ello, su salida y desvinculación fue formal y recibirá una indemnización de siete meses de sueldo, valorada en unos 58.400 dólares.
En pocas palabras
- Político sueco: un funcionario fue despedido tras revelarse su doble vida como actor porno.
- Doble identidad: Lars Eriksson, ex diputado, producía y actuaba en material para adultos bajo el seudónimo "Hans".
- Seguridad nacional: la destitución se basó en riesgos de seguridad y posible chantaje, no en cuestiones éticas.