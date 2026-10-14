Héctor Alterio volverá a descansar en la ciudad que lo vio nacer y formarse artísticamente, luego de que su familia confirmara el traslado de sus cenizas a la Argentina. La iniciativa busca cumplir el deseo implícito de un artista que, a pesar de sus décadas de residencia en España, jamás perdió la conexión con sus raíces.
Así será la despedida a Héctor Alterio: sus cenizas serán llevadas al Panteón de los Actores
El legendario actor argentino, que falleció en Madrid a los 96 años, descansará definitivamente en su tierra natal
¿Cómo será el regreso de Héctor Alterio a Buenos Aires?
El homenaje y reposo final de sus restos fueron comunicados por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. La cita está programada para el jueves 15 de octubre a las 16:00 horas. Durante la jornada, sus hijos (los reconocidos intérpretes Malena y Ernesto Alterio) encabezarán un homenaje íntimo junto a familiares, amigos, colegas y admiradores en el emblemático Panteón de la Asociación Argentina de Actores, situado dentro del Cementerio de la Chacarita.
Desde el entorno de la familia destacaron que el encuentro mantendrá la simplicidad que caracterizó al actor a lo largo de toda su vida. "Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer", expresaron sus hijos al referirse a esta ceremonia.
Nacido en Buenos Aires, Héctor Alterio debió exiliarse en Madrid en 1975 tras recibir graves amenazas. En España consolidó una prolífica carrera en cine y teatro con títulos como A un dios desconocido (que le valió la Concha de Plata en San Sebastián) o El nido.
Sin embargo, su huella en la cinematografía argentina continuó siendo imborrable. Alterio protagonizó cuatro de las producciones nacionales más aclamadas y nominadas al Premio Oscar: La tregua (1974); Camila (1984); La historia oficial (1985, ganadora de la estatuilla dorada) y El hijo de la novia (2001). Uno de sus últimos trabajos fue una participación en la serie española de Prime Video Su Majestad, donde también aparece su hijo Ernesto.
Tras su fallecimiento el pasado 13 de diciembre a los 96 años y un primer velatorio en el Tanatorio de la M-30 de Madrid, el retorno de sus cenizas a Buenos Aires simboliza el reencuentro definitivo con el público y el suelo que marcaron el inicio de su historia artística.
En pocas palabras
- Héctor Alterio: sus cenizas serán trasladadas a Buenos Aires para su descanso final.
- Homenaje: se realizará un acto íntimo en el Panteón de la Asociación Argentina de Actores en Chacarita.
- Carrera: el actor, exiliado en España, tuvo una destacada trayectoria en cine y teatro argentino.