Así será la despedida a Héctor Alterio: sus cenizas serán llevadas al Panteón de los Actores

Nacido en Buenos Aires, Héctor Alterio debió exiliarse en Madrid en 1975 tras recibir graves amenazas. En España consolidó una prolífica carrera en cine y teatro con títulos como A un dios desconocido (que le valió la Concha de Plata en San Sebastián) o El nido.

Sin embargo, su huella en la cinematografía argentina continuó siendo imborrable. Alterio protagonizó cuatro de las producciones nacionales más aclamadas y nominadas al Premio Oscar: La tregua (1974); Camila (1984); La historia oficial (1985, ganadora de la estatuilla dorada) y El hijo de la novia (2001). Uno de sus últimos trabajos fue una participación en la serie española de Prime Video Su Majestad, donde también aparece su hijo Ernesto.

Héctor Alterio y su hijo Ernesto en la serie "Su Majestad".

Tras su fallecimiento el pasado 13 de diciembre a los 96 años y un primer velatorio en el Tanatorio de la M-30 de Madrid, el retorno de sus cenizas a Buenos Aires simboliza el reencuentro definitivo con el público y el suelo que marcaron el inicio de su historia artística.