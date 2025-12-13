El prolífico y querido actor Héctor Alterio murió a los 96 años. Así lo comunicó su familia. Actor de teatro, cine y televisión, su trayectoria alcanza las 150 películas.
Murió el querido actor Héctor Alterio
Falleció en Madrid, dejando a su paso un trayectoria de 150 películas. Se ganó el respeto de sus colegas y el cariño del público. Se había exiliado en España en 1974
El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa informó que Alterio falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. sin embargo, no iformaorn la causa de su deceso. El actor había nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929.
Héctor Alterio: sus películas más icónicas
Alterio se radicó en España en 1974, adonde había viajado para presentar la película "La tregua". Las amenazas de muerte de la Triple A lo forzaron al exilio y desde entonces cimentó su carrera en suelo español. La vuelta de la democracia en la Argentina hizo que desde 1983 se lo viera en films como "Camila", "La historia oficial", "Caballos salvajes", "Cenizas del Paraíso", "El hijo de la novia" y "Kamchatka".
Además de su inovldable actuación en el "Hijo de la Novia", entre otras escenas de numerosos filmes hay una que se destacó en "Caballos Salvajes", su personaje bailando a orillas del mar para concluir con el legendario "La puta, que vale la pena estar vivo".
Murió héctor Alterio: repercusión en redes sociales
El fallecimiento del actor argentino, que se había iniciado en teatro en los años ’50 antes de dar el salto al cine con películas como "Los siete locos" y "La Patagonia rebelde", fue lamentada en redes sociales.
- “Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión”, escribió en X el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. En España, Alterio fue parte de films como "El crimen de Cuenca" y "El nido".
- El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, recordó que “este año tuvimos el honor de reconocerlo con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, como testimonio de una vida dedicada al arte y a la escena”, y que el protagonista de "Tiro al aire" y "El hombre de la deuda externa" “fue un ejemplo de compromiso, generosidad y respeto por un oficio al que se entregó con excelencia, sensibilidad y coherencia a lo largo de décadas. Su legado permanecerá vivo en su obra y en la memoria cultural de nuestro país”.
- “Desde esta Casa Teatral sentimos congoja ante la desaparición física de uno de los mayores representantes de nuestra cultura”, apuntó Multiteatro.
Los hijos de Alterio, Ernesto y Malena, criados en Madrid, continúan su linaje actoral. En los últimos tiempos, el artista se refugió en el teatro con un espectáculo de poesía recitada, que lo trajo a la Argentina en 2023.