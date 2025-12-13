Murió el querido actor Héctor Alterio

El comunicado de la familia Alterio-Bacaicoa informó que Alterio falleció “después de una vida larga y plena dedicada a su familia y al arte, estando activo profesionalmente hasta el día de hoy”. sin embargo, no iformaorn la causa de su deceso. El actor había nacido en Buenos Aires el 21 de septiembre de 1929.

Héctor Alterio: sus películas más icónicas

Alterio se radicó en España en 1974, adonde había viajado para presentar la película "La tregua". Las amenazas de muerte de la Triple A lo forzaron al exilio y desde entonces cimentó su carrera en suelo español. La vuelta de la democracia en la Argentina hizo que desde 1983 se lo viera en films como "Camila", "La historia oficial", "Caballos salvajes", "Cenizas del Paraíso", "El hijo de la novia" y "Kamchatka".