"Adele Tributo" en el Teatro Imperial en la voz de Juliana Barello

Luego de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música, Adele. Será la única presentación en Mendoza e incluirá banda en vivo integrada por grandes músicos que complementan a la perfección la voz de la talentosa Juliana Barello.

Tributo a Adele Juliana Barello 1 Juliana Barello tributa a Adele en el Teatro Imperial el sábado 18 de abril.

Este espectáculo, en su edición más ambiciosa, promete un show íntimo y poderoso donde cada canción recorre la intensidad, la sensibilidad y la fuerza que hicieron de Adele un fenómeno mundial.