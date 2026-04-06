El sábado 18 de abril "Adele Tributo" llega al Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú) en la voz de Juliana Barello. La cita es a las 21 y las entradas están a la venta en EntradaWeb.
"Adele Tributo" en el Teatro Imperial en la voz de Juliana Barello
Después de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje de la talentosa Juliana Barello a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música, Adele.
Luego de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música, Adele. Será la única presentación en Mendoza e incluirá banda en vivo integrada por grandes músicos que complementan a la perfección la voz de la talentosa Juliana Barello.
Este espectáculo, en su edición más ambiciosa, promete un show íntimo y poderoso donde cada canción recorre la intensidad, la sensibilidad y la fuerza que hicieron de Adele un fenómeno mundial.
La banda está conformada por Juliana Barello en voz, Adrian Muñoz Virlon en piano, Patricio González en bajo, David Nañez en guitarra, Camila Castro Barello, Maria Emilia Orlando en coros y Marcos Fazzio en batería.