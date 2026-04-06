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Sábado 18 de abril

"Adele Tributo" en el Teatro Imperial en la voz de Juliana Barello

Después de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje de la talentosa Juliana Barello a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música, Adele.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Juliana Barello se viene con un tremendo tributo a Adele.

Juliana Barello se viene con un tremendo tributo a Adele.

El sábado 18 de abril "Adele Tributo" llega al Teatro Imperial (Pablo Pescara 323, Maipú) en la voz de Juliana Barello. La cita es a las 21 y las entradas están a la venta en EntradaWeb.

Luego de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música, Adele. Será la única presentación en Mendoza e incluirá banda en vivo integrada por grandes músicos que complementan a la perfección la voz de la talentosa Juliana Barello.

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Juliana Barello tributa a Adele en el Teatro Imperial el s&aacute;bado 18 de abril.

Juliana Barello tributa a Adele en el Teatro Imperial el sábado 18 de abril.

Este espectáculo, en su edición más ambiciosa, promete un show íntimo y poderoso donde cada canción recorre la intensidad, la sensibilidad y la fuerza que hicieron de Adele un fenómeno mundial.

Embed - Garzon Producciones on Instagram: "ADELE TRIBUTO – En la voz de Juliana Barello Después de dos funciones agotadas, vuelve el homenaje a una de las voces más profundas y conmovedoras de la música, ADELE. Banda en vivo, grandes músicos y la voz de la talentosa Juliana Barello. Este espectáculo, en su edición más ambiciosa, promete un show íntimo y poderoso donde cada canción recorre la intensidad, la sensibilidad y la fuerza que hicieron de ADELE un fenómeno mundial. 18 de abril 21 hs Teatro Imperial. Maipu, Mza Entradas disponibles en EntradaWeb y boletería del teatro. Organiza: Garzon Producciones #adele #mendoza #garzonproduciones"
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La banda está conformada por Juliana Barello en voz, Adrian Muñoz Virlon en piano, Patricio González en bajo, David Nañez en guitarra, Camila Castro Barello, Maria Emilia Orlando en coros y Marcos Fazzio en batería.

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