El viernes 17 de abril, la banda tributo Experiencia Queen se presentará en el Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz) para dar inicio a su “Greatest Hits Tour 2026”. El evento, que busca revivir la magia de los conciertos originales del cuarteto británico, ofrecerá una función cargada de nostalgia y fidelidad sonora a partir de las 21:30.
Experiencia Queen regresa a Mendoza: el mítico tributo llega al Teatro Plaza con su "Greatest Hits Tour"
La formación que recrea con fidelidad la mística de Freddie Mercury y compañía se presentará con un repaso por los himnos que marcaron la historia del rock
Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuentrada.com, en Maxi Mall y en la boletería de la sala.
Una puesta en escena con sello internacional
El espectáculo propone un viaje directo a los icónicos conciertos de Queen, recreando con notable precisión tanto la música como la estética original. Cada integrante representa fielmente a los miembros del grupo, utilizando vestuarios auténticos e instrumentos originales, lo que garantiza una experiencia visual y sonora deslumbrante para fanáticos de todas las edades.
El repertorio de la noche incluirá clásicos ineludibles que han traspasado generaciones, tales como:
- “Bohemian Rhapsody”
- “Love of My Life”
- “Somebody to Love”
- “Radio Ga Ga”
- “I Want to Break Free”
- “We Are the Champions”
Sobre el fenómeno Experiencia Queen
Con una trayectoria en constante ascenso, la formación se ha consolidado como uno de los espectáculos tributo de mayor nivel artístico en la región. En Argentina, vienen de agotar localidades en escenarios de la talla del Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.
Su proyección internacional también incluye giras exitosas por Uruguay, Paraguay y Chile, además de una destacada participación en el festival Remind-GNP de Guadalajara (México), donde actuaron frente a más de 12.000 personas. Por su calidad interpretativa, el show se posiciona hoy como una cita obligada para los amantes del rock internacional en la provincia.