Experiencia Queen regresa a Mendoza: el mítico tributo llega al Teatro Plaza con su "Greatest Hits Tour"

El repertorio de la noche incluirá clásicos ineludibles que han traspasado generaciones, tales como:

“Bohemian Rhapsody”

“Love of My Life”

“Somebody to Love”

“Radio Ga Ga”

“I Want to Break Free”

“We Are the Champions”

Sobre el fenómeno Experiencia Queen

Con una trayectoria en constante ascenso, la formación se ha consolidado como uno de los espectáculos tributo de mayor nivel artístico en la región. En Argentina, vienen de agotar localidades en escenarios de la talla del Teatro Ópera y el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Embed - Experiencia Queen - Bohemian Rhapsody (en vivo)

Su proyección internacional también incluye giras exitosas por Uruguay, Paraguay y Chile, además de una destacada participación en el festival Remind-GNP de Guadalajara (México), donde actuaron frente a más de 12.000 personas. Por su calidad interpretativa, el show se posiciona hoy como una cita obligada para los amantes del rock internacional en la provincia.