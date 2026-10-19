Vecinos entraron a la Municipalidad de Maipú para exigir el asfalto en un barrio: ¿qué respondió el municipio?

Vecinos del barrio Rincón de Mitre se autoconvocaron hasta la Municipalidad de Maipú.

La respuesta de la Municipalidad de Maipú a los vecinos

Desde la Municipalidad de Maipú emitieron un comunicado en el que aseguran que en 2023, los frentistas del barrio Rincón de Mitre se comprometieron a aportar 60% del costo de la obra de pavimentación del lugar, lo cual quedó reflejado en la ordenanza municipal 7403 de noviembre de ese mismo año.

"Mediante ordenanza municipal 7.832 de noviembre de 2025, y tras la actualización del monto de la obra, se constató que los aportes seguían sin alcanzar el objetivo fijado. Incluso, ponderando/actualizando positivamente los pagos realizados, no se lograba", explicaron en el documento.

El municipio que conduce Matías Stevanato aseguró que se decidió aumentar su aporte de 40% a 50%. "Así llegamos al 2026 y efectuando un nuevo corte de los aportes, y a pesar de que siempre se respetaron los porcentajes pagados hasta las fechas acordadas, se verifica que pese al esfuerzo realizado por algunos vecinos, el 50% previsto en esta segunda etapa, aún no se ha completado".

"Pudimos corroborar que 113 vecinos adeudan pagos comprometidos para la obra, sumado a que 65% de los vecinos no está al día con sus tasas municipales, estimamos que por la actual crisis económica que atravesamos. Ante esta realidad, propusimos ejecutar la obra por etapas que están enlazadas unas a otras", señaló la comuna.

Comunicado de la Municipalidad de Maipú ante el reclamo de los vecinos del barrio "Rincón de Mitre".

"La Municipalidad de Maipú no puede ni va a comprometer los fondos de todos los maipucinos para financiar una obra en la que los principales interesados no cumplieron con lo acordado", continuaron explicando.

Al finalizar el comunicado, desde el municipio maipucino indicaron que van a reintegrar el "100% de lo aportado por cada vecino que haya efectuado pago alguno, con el valor actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)".

El comunicado del municipio de Maipú está firmado por Eduardo Mezzabotta (secretario de Obras e Infraestructura), Maximiliano Gabrielli (secretario de Hacienda y Administración) y Juan Pablo Yapura (jefe de Gabinete).