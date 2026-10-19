Vecinos entraron a la Municipalidad de Maipú para exigir el asfalto en un barrio: ¿qué respondió el municipio?

Vecinos del barrio Rincón de Mitre, ubicado en Coquimbito, se autoconvocaron este lunes en la Municipialidad de Maipú para reclamar por el asfalto.
Los vecinos aseguran que acordaron pagar una parte ellos, y otra el municipio. Algunos están pagando todavía, y otros ya lo cancelaron. Según los residentes del barrio Rincón de Mitre, desde la comuna les dijeron que "sacaron mal las cuentas y que ahora el monto es otro".
Las obras todavía no han comenzado, y es por ello que decidieron trasladarse hasta la municipalidad y realizar un reclamo. Algunos vecinos lograron ingresar al recinto, mientras que otros llegaron hasta las rejas.
La respuesta de la Municipalidad de Maipú a los vecinos
Desde la Municipalidad de Maipú emitieron un comunicado en el que aseguran que en 2023, los frentistas del barrio Rincón de Mitre se comprometieron a aportar 60% del costo de la obra de pavimentación del lugar, lo cual quedó reflejado en la ordenanza municipal 7403 de noviembre de ese mismo año.
"Mediante ordenanza municipal 7.832 de noviembre de 2025, y tras la actualización del monto de la obra, se constató que los aportes seguían sin alcanzar el objetivo fijado. Incluso, ponderando/actualizando positivamente los pagos realizados, no se lograba", explicaron en el documento.
El municipio que conduce Matías Stevanato aseguró que se decidió aumentar su aporte de 40% a 50%. "Así llegamos al 2026 y efectuando un nuevo corte de los aportes, y a pesar de que siempre se respetaron los porcentajes pagados hasta las fechas acordadas, se verifica que pese al esfuerzo realizado por algunos vecinos, el 50% previsto en esta segunda etapa, aún no se ha completado".
"Pudimos corroborar que 113 vecinos adeudan pagos comprometidos para la obra, sumado a que 65% de los vecinos no está al día con sus tasas municipales, estimamos que por la actual crisis económica que atravesamos. Ante esta realidad, propusimos ejecutar la obra por etapas que están enlazadas unas a otras", señaló la comuna.
"La Municipalidad de Maipú no puede ni va a comprometer los fondos de todos los maipucinos para financiar una obra en la que los principales interesados no cumplieron con lo acordado", continuaron explicando.
Al finalizar el comunicado, desde el municipio maipucino indicaron que van a reintegrar el "100% de lo aportado por cada vecino que haya efectuado pago alguno, con el valor actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC)".
El comunicado del municipio de Maipú está firmado por Eduardo Mezzabotta (secretario de Obras e Infraestructura), Maximiliano Gabrielli (secretario de Hacienda y Administración) y Juan Pablo Yapura (jefe de Gabinete).
En pocas palabras
- Vecinos reclamaron el asfalto que habían pagado en el barrio Rincón de Mitre de Maipú.
- La Municipalidad informó que los aportes no alcanzaron, pese a aumentar su participación.
- Se reintegrará el 100% de lo aportado por cada vecino con valor actualizado por IPC.