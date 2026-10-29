Qué es el VAR semiautomático y cuándo se aplicará en el fútbol argentino

A pesar de que en junio se había proyectado su utilización generalizada recién para 2027, las gestiones se aceleraron. Actualmente, los directivos trabajan para intentar aplicar el sistema de forma anticipada en la final de la Copa Argentina (donde Platense aguarda por el ganador del cruce entre Boca y Banfield) y en las próximas definiciones, como la flamante Recopa de Campeones prevista para enero de 2027.

En cuanto a su funcionamiento técnico, el VAR semiautomático se basa en el despliegue de una docena de cámaras de seguimiento tácticas dedicadas exclusivamente a capturar la posición exacta de la pelota. Asimismo, registra hasta 29 puntos de datos específicos de cada futbolista, con especial énfasis en las extremidades corporales que resultan determinantes a la hora de sancionar o descartar una posición adelantada.

Como complemento fundamental para alcanzar una precisión milimétrica, el balón oficial incorporará un sensor interno capaz de enviar datos instantáneos sobre el momento exacto del contacto. Esta información es cruzada en tiempo real mediante un software de inteligencia artificial que detecta las infracciones de fuera de juego de manera autónoma.

Inmediatamente después de detectar la posición, el algoritmo emite una alerta automatizada hacia la cabina de video. Este procedimiento permite que los oficiales del VAR validen la jugada con mayor velocidad y reduzcan drásticamente el margen de error humano en las decisiones.

Esta misma tecnología ya opera con éxito en los torneos y competencias más exigentes y prestigiosos a nivel internacional, como la UEFA Champions League desde la temporada 2022/2023 y las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo de la FIFA. Con su desembarco en el ámbito local, el arbitraje del fútbol argentino da un paso fundamental hacia la modernización y la transparencia en la revisión de jugadas complejas.