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Chicho Serna respaldó a Sebastián Villa en su regreso a Boca y en la previa del Superclásico con River

Mauricio Chicho Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre el retorno de Sebastián Villa al club y despejó las versiones que lo vincularon con River

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Chicho Serna respaldó a su compatriota.

Chicho Serna respaldó a su compatriota.

Mauricio Chicho Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre el retorno de Sebastián Villa al club y despejó las versiones que lo vincularon con River antes de su vuelta al Xeneize.

Serna, amigo y compatriota de Villa, reveló la charla privada que mantuvo con él: "Yo le pregunté a Sebastián sobre por qué quería ir a River y me dijo: 'No Chicho, lo que pasó es que cuando me preguntan, no le cierro las puertas a nadie, pero era una manera de mandar un mensaje para volver a Boca'. Yo lo entendí así".

Sebastián Villa volvió a Boca y alternó entre titular y suplente.

Sebastián Villa volvió a Boca y alternó entre titular y suplente.

El exvolante también recordó el rol que cumplió en las gestiones y el mensaje que le transmitió al delantero: "En charlas le dije: 'Vos tenés que volver, Boca es tu equipo'. Román (Riquelme) me preguntaba si Sebastián (Villa) quería volver a Boca y yo le dije que sí… Él siempre me dijo: “Chicho, quiero volver a Boca"

Sobre las críticas que recibió por impulsar el regreso de Villa (quien había sido condenado por violencia de género), Serna se defendió: "Sebastián (Villa) es amigo mío, lo conozco hace mucho, lo sufrí con él todo su tema. Al final pagó, no sé si justa o injustamente. Cuando se anunció que volvía a Boca, mucha gente me tiraba duro y muchas mujeres me criticaron sobre por qué pedía que volviera. Para mí, sentía que pagó el error que pudo haber cometido".

Serna y el regreso de Villa a Boca

Finalmente, evaluó el presente del extremo en este nuevo ciclo en el conjunto xeneize: "Gracias a Dios pudo volver a Boca. Aún no está al nivel del jugador que es, y es normal porque en Independiente Rivadavia era amo y señor; cuando llega a Boca es uno de todas las figuras y tiene que readaptarse. Además, la aparición de Flores (Leonel) fue brillante, pero en cualquier momento recupera ese gran nivel. Siempre es útil porque da una gran opción para él o un compañero, va por buen camino"

Las declaraciones de Serna confirman que el deseo de Villa siempre fue regresar a La Ribera y que los rumores con River formaron parte de una estrategia para acelerar ese retorno, que se concretó a mediados de 2026 con el pago de 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia.

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