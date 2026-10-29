Chicho Serna respaldó a Sebastián Villa en su regreso a Boca y en la previa del Superclásico con River

Sobre las críticas que recibió por impulsar el regreso de Villa (quien había sido condenado por violencia de género), Serna se defendió: "Sebastián (Villa) es amigo mío, lo conozco hace mucho, lo sufrí con él todo su tema. Al final pagó, no sé si justa o injustamente. Cuando se anunció que volvía a Boca, mucha gente me tiraba duro y muchas mujeres me criticaron sobre por qué pedía que volviera. Para mí, sentía que pagó el error que pudo haber cometido".

Serna y el regreso de Villa a Boca

Finalmente, evaluó el presente del extremo en este nuevo ciclo en el conjunto xeneize: "Gracias a Dios pudo volver a Boca. Aún no está al nivel del jugador que es, y es normal porque en Independiente Rivadavia era amo y señor; cuando llega a Boca es uno de todas las figuras y tiene que readaptarse. Además, la aparición de Flores (Leonel) fue brillante, pero en cualquier momento recupera ese gran nivel. Siempre es útil porque da una gran opción para él o un compañero, va por buen camino"

Las declaraciones de Serna confirman que el deseo de Villa siempre fue regresar a La Ribera y que los rumores con River formaron parte de una estrategia para acelerar ese retorno, que se concretó a mediados de 2026 con el pago de 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia.