Chicho Serna respaldó a Sebastián Villa en su regreso a Boca y en la previa del Superclásico con River

Mauricio Chicho Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre el retorno de Sebastián Villa al club y despejó las versiones que lo vincularon con River antes de su vuelta al Xeneize.
Mauricio Chicho Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre el retorno de Sebastián Villa al club y despejó las versiones que lo vincularon con River
Mauricio Chicho Serna, exintegrante del Consejo de Fútbol de Boca, habló sobre el retorno de Sebastián Villa al club y despejó las versiones que lo vincularon con River antes de su vuelta al Xeneize.
Serna, amigo y compatriota de Villa, reveló la charla privada que mantuvo con él: "Yo le pregunté a Sebastián sobre por qué quería ir a River y me dijo: 'No Chicho, lo que pasó es que cuando me preguntan, no le cierro las puertas a nadie, pero era una manera de mandar un mensaje para volver a Boca'. Yo lo entendí así".
El exvolante también recordó el rol que cumplió en las gestiones y el mensaje que le transmitió al delantero: "En charlas le dije: 'Vos tenés que volver, Boca es tu equipo'. Román (Riquelme) me preguntaba si Sebastián (Villa) quería volver a Boca y yo le dije que sí… Él siempre me dijo: “Chicho, quiero volver a Boca"
Sobre las críticas que recibió por impulsar el regreso de Villa (quien había sido condenado por violencia de género), Serna se defendió: "Sebastián (Villa) es amigo mío, lo conozco hace mucho, lo sufrí con él todo su tema. Al final pagó, no sé si justa o injustamente. Cuando se anunció que volvía a Boca, mucha gente me tiraba duro y muchas mujeres me criticaron sobre por qué pedía que volviera. Para mí, sentía que pagó el error que pudo haber cometido".
Finalmente, evaluó el presente del extremo en este nuevo ciclo en el conjunto xeneize: "Gracias a Dios pudo volver a Boca. Aún no está al nivel del jugador que es, y es normal porque en Independiente Rivadavia era amo y señor; cuando llega a Boca es uno de todas las figuras y tiene que readaptarse. Además, la aparición de Flores (Leonel) fue brillante, pero en cualquier momento recupera ese gran nivel. Siempre es útil porque da una gran opción para él o un compañero, va por buen camino"
Las declaraciones de Serna confirman que el deseo de Villa siempre fue regresar a La Ribera y que los rumores con River formaron parte de una estrategia para acelerar ese retorno, que se concretó a mediados de 2026 con el pago de 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia.