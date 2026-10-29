Inicio Ovación Fútbol Lanús
Fútbol

¿Vuelve la promoción a la Primera División del Fútbol Argentino?

En la reunión del Comité Ejecutivo de la LPF se planteó la posibilidad de que se vuelva a jugar la promoción en la máxima categoría del fútbol argentino

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
En 2011, River perdió la categoría tras ser superado por Belgrano en la promoción.

En 2011, River perdió la categoría tras ser superado por Belgrano en la promoción.

Durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol Nicolás Russo, presidente de Lanús, presentó un proyecto para que la promoción vuelva a jugarse en la Primera División del fútbol argentino. La propuesta fue aceptada y quedó en revisión para una posible implementación en 2028.

Esto se dio en medio de la sesión en la que se fijó el nuevo formato para la LPF a partir del 2027. El torneo será todos contra todos y mantendrá los 30 equipos. Se eliminará la instancia de dos zonas con 15 clubes en cada una, mientras que la posibilidad de que desciendan masivamente diez equipos quedó descartada.

El presidente de Lan&uacute;s present&oacute; el proyecto en la &uacute;ltima reuni&oacute;n del Comit&eacute; Ejecutivo de la Liga Profesional.

El presidente de Lanús presentó el proyecto en la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

De la promoción en el ascenso a poder retornar en Primera a partir del 2028

El histórico método de enfrentamiento entre equipos de distintas categorías, que llenó de emoción el final de cada temporada entre 1999 y 2012, fue aprobado y volverá a jugarse en todos los torneos de ascenso a partir de la temporada 2027.

En su regreso a la Primera Nacional, el tercer peor club de cada zona se medirá contra el tercer mejor de la Primera B Metropolitana y del Federal A, respectivamente. En tanto, en el resto de las divisiones inferiores, la promoción no alterará la cantidad de ascensos ni descensos ya establecidos.

En una reunión clave de la LPF, donde se determinó el futuro de una Primera División que llevaba apenas más de un año y medio sin sufrir modificaciones, la idea del presidente de Lanús logró instalarse en la agenda.

Según confirmó a la salida del encuentro Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, una comisión analizará y evaluará el proyecto para definir si es correcto aplicarlo en la máxima categoría a partir de 2028.

El sistema fue empleado por primera vez en la temporada 1999/2000. Su formato permitía que el tercer peor promedio evitara el descenso directo (a diferencia de los dos clubes ubicados por debajo suyo) para disputar una final de ida y vuelta frente al equipo correspondiente de la división inferior, que solía ser el tercer mejor clasificado o el perdedor de la final del torneo reducido.

A pesar de haber funcionado durante poco más de una década, la promoción quedó marcada a fuego por el recordado descenso de River a la entonces denominada Primera B Nacional, año en el que fue descontinuada en Primera División, además de haber dejado duelos memorables como el cruce entre Gimnasia y Atlético de Rafaela en 2009.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas