¿Vuelve la promoción a la Primera División del Fútbol Argentino?

En su regreso a la Primera Nacional, el tercer peor club de cada zona se medirá contra el tercer mejor de la Primera B Metropolitana y del Federal A, respectivamente. En tanto, en el resto de las divisiones inferiores, la promoción no alterará la cantidad de ascensos ni descensos ya establecidos.

En una reunión clave de la LPF, donde se determinó el futuro de una Primera División que llevaba apenas más de un año y medio sin sufrir modificaciones, la idea del presidente de Lanús logró instalarse en la agenda.

Según confirmó a la salida del encuentro Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA, una comisión analizará y evaluará el proyecto para definir si es correcto aplicarlo en la máxima categoría a partir de 2028.

El sistema fue empleado por primera vez en la temporada 1999/2000. Su formato permitía que el tercer peor promedio evitara el descenso directo (a diferencia de los dos clubes ubicados por debajo suyo) para disputar una final de ida y vuelta frente al equipo correspondiente de la división inferior, que solía ser el tercer mejor clasificado o el perdedor de la final del torneo reducido.

A pesar de haber funcionado durante poco más de una década, la promoción quedó marcada a fuego por el recordado descenso de River a la entonces denominada Primera B Nacional, año en el que fue descontinuada en Primera División, además de haber dejado duelos memorables como el cruce entre Gimnasia y Atlético de Rafaela en 2009.