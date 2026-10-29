Pablo De Muner tiene claro el objetivo de Godoy Cruz en la recta final de la Primera Nacional: "Vamos por todo"

El entrenador se refirió a lo que puede pasar el sábado ante Almirante Brown y a la visita de Ferro a Acassuso en la cancha de Estudiantes de Caseros. "Si nosotros pensamos en el partido de Ferro con Acassuso, será un error. Nosotros tenemos que pensar en lo que podamos hacer de locales con nuestra gente, que sabemos va venir muchísima. Ellos tienen la misma ilusión, igual que nosotros, y vamos a enfrentar a un equipo que será durísimo como Almirante, por eso el foco está en nuestro adversario."

Pablo De Muner y su llegada a Godoy Cruz

Pablo De Muner habló de las metas que se propuso cuando llegó al Tomba para reemplazar a Mariano Toedtli: "Cuando me contrataron llegué con un objetivo muy claro que era trabajar para poder llevar nuevamente al club a Primera División".

"Godoy Cruz siempre fue un club modelo y la estructura que tiene es muy buena. Disfruto mucho el día a día. Llego 3 horas antes del entrenamiento y me quedó mucho tiempo después. Me encantan la instalaciones y sentimos que el equipo está bien encaminado para esta recta final. Ahora el paso siguiente es con Almirante Brown y después veremos que nos toca", admitió el DT.

"Tenemos un gran material, con jugadores que son líderes y un grupo en el que muchos jugadores arrancaron jugando y hoy no lo están haciendo, pero siempre todos tiraron para adelante", afirmó antes de destacar la importancia de la llegada de Diego Viera y enfatizar: "Hay una comunión muy importante con el grupo, siempre le pido al futbolista de honrar la profesión, tenemos pilares muy buenos y hay que sostener todo esto hasta el final del camino".

De Mune, los hinchas de Godoy Cruz y la importancia del Gato Oldrá

"Al hincha de Godoy Cruz le decimos que nos acompañe como lo hizo durante todo el año. Sin ellos no podemos, Sabemos que tenemos que ir por todo, el objetivo está muy claro y juntos lo vamos a conseguir", reconoció De Muner quien ha dirigido en 24 partidos a Godoy Cruz, con 15 triunfos, 2 empates y 7 derrotas.

Pablo de Muner opinó sobre el Gato Oldrá y su importancia.

Respecto del Gato Oldrá, director deportivo e ídolo de la institución, reconoció: "El Gato es mi psicólogo, es una persona que me apoyó muchísimo. Hablamos todos los días, de fútbol y de la vida. Me siento muy identificado con su personalidad, con su forma de liderar y en los momentos tormentosos, estuvo siempre atento para darme una palabra de aliento y se lo agradezco".