Franco Mastantuono fue titular, pero la Fiorentina no levanta cabeza en la Serie A

El ex River y Mateo Pellegrino estuvieron desde el arranque en el conjunto Viola, pero la visita abrió el marcador a través del belga Charles De Ketelaere antes del descanso.

El sueco de origen africano Alieu Njie empató el encuentro y el portugués Joao Mario adelantó al dueño de casa, pero el polaco Nicola Zalewski determinó el 2 a 2 definitivo que tiene gusto a poco para la Fiorentina.