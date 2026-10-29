Franco Mastantuono fue titular, pero la Fiorentina no levanta cabeza en la Serie A

Franco Mastantuono fue titular y tuvo una buena actuación, pero la Fiorentina apenas pudo empatar como local ante Atalanta y sigue en la parte baja de las posiciones de la Serie A de Italia.
Franco Mastantuono fue titular, pero la Fiorentina no pudo como local ante Atalanta y sigue en la parte baja de las posiciones de la Serie A
Franco Mastantuono fue titular y tuvo una buena actuación, pero la Fiorentina apenas pudo empatar como local ante Atalanta y sigue en la parte baja de las posiciones de la Serie A de Italia.
El ex River y Mateo Pellegrino estuvieron desde el arranque en el conjunto Viola, pero la visita abrió el marcador a través del belga Charles De Ketelaere antes del descanso.
El sueco de origen africano Alieu Njie empató el encuentro y el portugués Joao Mario adelantó al dueño de casa, pero el polaco Nicola Zalewski determinó el 2 a 2 definitivo que tiene gusto a poco para la Fiorentina.
Los números de Mastantuono en su nuevo equipo indican 11 partidos oficiales y 3 goles.
Jugadas 9 fechas el equipo dirigido por Paolo Vanoli tiene apenas 5 puntos en virtud de una campaña de una sola victoria, 2 empates y 6 derrotas, pero además con una diferencia de gol de -10 (11 a favor y 21 en contra) ocupa el puesto 18 y está en zona de descenso.
Udinese (-9) y Parma (-10 y solo 5 goles a favor) son los equipos que también tienen 5 puntos y ocupan los puestos 17 y 19. El último, y uno de los 3 que estarían descendiendo, es Venezia con 3 unidades.