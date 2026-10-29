Circulaba en monopatín eléctrico, un auto lo chocó al doblar mal y cobrará más de $32 millones

El giro antirreglamentario y la coartada que rechazó la Justicia

Tras recibir el alta médica, el damnificado inició formalmente una demanda por daños y perjuicios contra el conductor del vehículo y su compañía de seguros, La Nueva Cooperativa de Seguros Limitada. En su defensa procesal, el automovilista intentó deslindar su responsabilidad alegando que el usuario del monopatín había contribuido a la ocurrencia del hecho por el solo hecho de circular sobre la calzada vehicular.

Sin embargo, los magistrados descartaron de plano esa postura. Una pericia mecánica incorporada al expediente judicial fue determinante para esclarecer la dinámica del choque: los peritos comprobaron que el conductor del auto realizó un giro a la derecha desde un carril no habilitado para tal maniobra, cruzando intempestivamente la línea de avance del monopatín.

El informe técnico demostró además que el demandante circulaba de manera correcta por el carril habilitado para doblar y que no existió ninguna maniobra imprudente de su parte que pudiera eximir de culpa al automovilista.

Lesiones en la rodilla, cicatriz permanente y daño psicológico

El impacto y la posterior caída sobre el asfalto dejaron consecuencias físicas y emocionales irreversibles en la salud de la víctima. Los exámenes médicos oficiales determinaron que el hombre sufrió secuelas traumatológicas severas, entre ellas complicaciones funcionales en una de sus rodillas y una cicatriz visible permanente derivada de las curaciones.

A los padecimientos corporales se sumó un marcado impacto en su esfera anímica y psicológica, asociado al trauma vivido durante el siniestro vial, requiriendo asistencia terapéutica prolongada para superar episodios de angustia e inseguridad en la vía pública.

El desglose de la indemnización de $32,4 millones

Luego de que la primera instancia hiciera lugar al reclamo a fines de 2025, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó sentencia definitiva confirmando la culpabilidad del conductor y estableciendo una compensación integral distribuida en los siguientes rubros:

Incapacidad sobreviniente: $15.000.000 para resarcir las limitaciones físicas y secuelas motoras permanentes.

para resarcir las limitaciones físicas y secuelas motoras permanentes. Daño moral: $14.000.000 por el sufrimiento espiritual, la afección estética y el padecimiento padecido tras el choque.

por el sufrimiento espiritual, la afección estética y el padecimiento padecido tras el choque. Tratamiento psicológico: $1.560.000 destinados a solventar las terapias de apoyo emocional.

destinados a solventar las terapias de apoyo emocional. Tratamiento kinesiológico: $900.000 para la rehabilitación física de las lesiones articulares.

para la rehabilitación física de las lesiones articulares. Gastos complementarios: $1.000.000 para reintegrar desembolsos en farmacia, traslados médicos y la reposición de prendas de vestir rotas durante el accidente.

Con este pronunciamiento, el monto total ascendió a $32.460.000, suma a la que deberán adicionarse los intereses devengados hasta la fecha del efectivo pago, que deberán afrontar en forma solidaria el automovilista y su empresa aseguradora.