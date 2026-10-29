"Ya le avisé al club": el preocupante vaticinio del astrólogo de Boca a horas del Superclásico

La advertencia de Giorgio Armas sobre el arbitraje del Boca-River

En su cuenta de X, el astrólogo identificado con el mundo Boca acompañó su predicción con una imagen de los escudos de ambos equipos y referencias astrológicas. Con el mensaje "Guardia alta, Boca", planteó que el perjudicado por las decisiones arbitrales será el local.

"El arbitraje será favorable a River. Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta Boca. Ya avisé al club", escribió en su perfil.

Esto llega en un contexto de reparos para el Xeneize tras la designación del juez principal. Aunque no especificó con quién se comunicó en la institución ni aclaró la interpretación del número 2, su pronóstico generó un fuerte impacto entre sus seguidores y detractores habituales.

El foco de la inquietud está puesto en la terna que encabezará Nicolás Ramírez, acompañado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Pablo González, Sebastián Zunino como cuarto árbitro, Silvio Trucco en el VAR y Gastón Suárez en el AVAR. Ante la mirada atenta sobre cada fallo, la advertencia de Armas agregó una nueva dosis de repercusión a un partido donde las miradas estarán sobre el silbato desde el comienzo del juego.

Los antecedentes de Nicolás Ramírez en el Superclásico

La designación de Ramírez representa lo que será su cuarta experiencia dirigiendo el cruce más importante del fútbol argentino, con un historial de dos victorias para River y una para Boca.

El antecedente más reciente fue el triunfo 2-0 del Xeneize en La Bombonera el 9 de noviembre de 2025. Aquella tarde el dueño de casa se impuso gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. La actuación del árbitro recibió críticas tras tras cobrar un penal a favor de Boca y dar marcha atrás a su decisión por intermedio del VAR.

Previamente, estuvo presente en el 2-1 de River en el Monumental por el Apertura 2025 y en el 1-0 del conjunto de Núñez en condición de visitante en septiembre de 2024. Este último es recordado por la anulación sobre el final de un gol a Milton Giménez.