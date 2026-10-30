Se conoció el recorrido del papa León XIV en Córdoba, los horarios y dónde podrán verlo los fieles

El papa León XIV llegará a Córdoba el 10 de noviembre.

La misa del Papa: horario y cómo participar

El primer gran encuentro será en la Fábrica Militar de Aviones (FAdeA), ubicada en Ruta 20 y avenida Circunvalación, en Córdoba.

El predio abrirá sus puertas el lunes 9 de noviembre a las 18, cuando comenzará la Vigilia Joven, con la participación de artistas que acompañarán la espera del Papa durante la noche.

La misa central está prevista para el martes 10 a las 10 y tendrá una duración aproximada de dos horas. Antes de la celebración, León XIV recorrerá en Papamóvil el interior del predio para acercarse a los asistentes.

La organización estima que unas 800.000 personas podrían participar de este encuentro. El espacio estará dividido en cuadrantes, con pantallas de gran tamaño para que los fieles puedan seguir la ceremonia.

Aseguraron que esperan hasta un millón de personas para ver al papa León XIV.

Para quienes quieran asistir, se recomienda llevar agua, comida, ropa cómoda, protector solar, repelente, medicamentos personales y DNI o pasaporte. También estarán permitidas las bolsas de dormir para quienes pasen la noche en el lugar, además de reposeras y sillas plegables. No se permitirá instalar carpas.

La inscripción y la información sobre estacionamientos y traslados estarán disponibles en el sitio oficial elpapaencordoba.com.ar.

Las autoridades advirtieron que la salida del predio será paulatina y que el regreso podría demandar varias horas debido a la concentración de personas.

Por dónde pasará León XIV en el Papamóvil

Después de la misa, el Papa se trasladará hasta avenida Colón y Santa Fe. Allí comenzará el tramo del recorrido en Papamóvil abierto al público.

Desde esa esquina avanzará por avenida Colón, continuará por avenida General Paz y avenida Vélez Sarsfield, hasta llegar a Hipólito Yrigoyen y Montevideo, donde se encuentra el Arzobispado.

Durante ese trayecto, los fieles podrán ubicarse a lo largo de las avenidas para saludar al Pontífice. El vehículo circulará a baja velocidad para facilitar el contacto con las personas que se acerquen.

El saludo desde el balcón del Arzobispado

Una vez que llegue al Arzobispado, León XIV ingresará al edificio y está previsto que salga al balcón para saludar a quienes se encuentren sobre avenida Hipólito Yrigoyen.

El sector habilitado comprenderá el tramo entre calle Montevideo y Plaza España, con una capacidad estimada de 200.000 personas.

En distintos puntos de esa avenida se instalarán pantallas para que los asistentes puedan seguir la misa de FAdeA desde la mañana y continuar con las actividades de la visita.

El último encuentro será en la Catedral de Córdoba

La agenda del Papa continuará por la tarde con una actividad en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El encuentro está previsto para las 15.15 y reunirá a obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas.

Antes de llegar, León XIV volverá a trasladarse en Papamóvil desde el Arzobispado hacia avenida Vélez Sarsfield y luego por calle 27 de Abril.

La actividad tendrá carácter privado y se desarrollará en la explanada de la Catedral. Sin embargo, el público podrá acompañar desde la Plaza San Martín, donde se estima una capacidad de aproximadamente 15.000 personas.