Diego Maradona cumpliría 66 años: 10 de las frases y las fotos más recordadas de D10S

En Italia alcanzó su máxima consagración a nivel de clubes ya que como principal figura del conjunto napolitano, ganó dos títulos de Serie A, en las temporadas 1986-87 y 1989-90, además de la Copa Italia, la Copa de la UEFA y la Supercopa italiana.

Además de los grandes títulos, la influencia convirtió a Maradona en un símbolo de la ciudad y marcó una etapa histórica para la institución.

Con la Selección argentina, su nombre quedó asociado a la conquista del Mundial de México 1986 cuando como capitán y principal referente del equipo dirigido por Carlos Bilardo, condujo al seleccionado hacia su segundo título mundial.

Maradona jugó en Sevilla en 1992 y 93.

En esos míticos cuartos de final de México 86 frente a Inglaterra convirtió dos goles que trascendieron generaciones: la denominada «Mano de Dios» y el «Gol del Siglo».

Cuatro años después, Maradona volvió a liderar a Argentina hasta la final de Italia 1990, en la que el equipo perdió por 1-0 ante Alemania Federal. Su última participación mundialista llegó en Estados Unidos 1994, donde disputó dos encuentros antes de quedar fuera del torneo tras un control antidopaje positivo.

Después de sus pasos por Sevilla y Newell’s Old Boys, regresó a Boca en 1995 y disputó su último partido profesional el 25 de octubre de 1997, frente a River.

Más adelante inició una carrera como entrenador que incluyó la conducción de la Selección argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, pero su legado continúa vigente en la memoria del fútbol argentino y mundial.

En el día en que habría cumplido 66 años, su trayectoria vuelve a poner en primer plano una carrera marcada por la conquista de México 1986, sus títulos con el Napoli y una influencia que trascendió los límites de la cancha.

Diez frases icónicas de D10S

Diego Maradona cumpliría este viernes 66 años y entre tantos recuerdos aparecen algunas de sus frases más célebres en el mundo del deporte (y de otros ámbitos también).

Desde “La pelota no se mancha” hasta “se le escapó la tortuga”, el “Diego” supo inmortalizar una colección de dichos que luego fueron utilizados en la vida cotidiana para ilustrar distintas situaciones. El imaginario popular le dio un papel central a la voz del astro argentino fallecido en noviembre de 2020.

A la hora de enfrentar a alguien, tranquilamente se puede usar la expresión “Segurola y Habana”, haciendo referencia a lo que le dijo Maradona públicamente a Julio César Toresani tras enterarse que pidió su expulsión en un Boca – Colón.

Lo cierto es que Diego Armando Maradona vivenció muchos momentos que luego puso en palabras con humor, ingenio y hasta cierta crudeza. Para quienes lo amaron en vida y aún lo siguen recordando, leer o escuchar estas frases es un mimo al alma que honra en plenitud su esencia.

1 – “Cuando dicen que soy Dios yo respondo que están equivocados: soy un simple jugador de fútbol. Dios es Dios y yo soy Diego”. (Maradona y la famosa “Iglesia Maradoniana” fundada en su honor).

2 – “El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha” (Diego en su partido despedida en La Bombonera).

3 – “A nosotros nos arrancaron la ilusión, nos cortaron las piernas. A mí me cortaron las piernas y le cortaron las piernas a todos los muchachos, a todo el país. Ahora se terminó todo para nosotros” (tras el positivo en el control antidoping que lo sacó del Mundial de Estados Unidos 1994).

4 – “¿Cómo hice el gol? Lo hizo la mano de Dios”. (Sobre cómo metió el primer gol a los ingleses en el Mundial de México 1986).

5 – “Se le escapó la tortuga”. (el ex embajador estadounidense James Cheek mandó a buscar una tortuga que se le perdió al hijo en un campo gigante).

6 – “Vos también la tenés adentro”. (ras la clasificación al Mundial como DT la peor parte se la llevó Toti Pasman).

7 – “Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y lo que siga en el campeonato este”. (con solo 10 años, Diego ya palpitaba su historia con la Selección).

8 – “A Toresani: Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos”. (1995, tras un Boca – Colón en el que Julio Toresani había pedido la expulsión del Diez).

9 – “Yo no soy ningún mago: los magos son los que están en Fiorito porque viven con mil pesos por mes”. (Maradona nunca se olvidó de sus orígenes)

10 – “Si me muero, quiero volver a nacer y quiero ser futbolista. Y quiero volver a ser Diego Armando Maradona. Soy un jugador que le ha dado alegría a la gente y con eso me basta y me sobra”. La frase es de 1992, pero tiene más vigencia que nunca: Maradona.