Pésimas noticias para Independiente Rivadavia: el jugador que se lesionó y no jugará el clásico

"El estudio médico realizado el día de hoy confirmó que el zaguero central presenta dicha lesión a nivel del tercio próximal del aductor largo del muslo izquierdo. El tiempo estimado de recuperación será de dos semanas", cerró el club.

De esta manera, si se respetan los plazos, el futbolista se perderá el último partido de la fase regular del certamen. Hablamos del clásico ante Gimnasia y Esgrima en el Víctor Legrotaglie, programado para el próximo sábado a las 15.

Pero esto no es todo, ya que estaría en duda su presencia en la Supercopa Argentina. El jueves 12 de noviembre, en la cancha de Belgrano de Córdoba, Independiente Rivadavia jugará por una nueva estrella ante Estudiantes La Plata.

sheyko Studer, que sufrió una lesión muscular en la previa del partido con Argentinos, será evaluado en lo que resta de la semana para saber si está en condiciones de volver a la consideración del DT para el mano a mano con el Blanquinegro.

El análisis de Alfredo Berti tras la victoria de Independiente Rivadavia

Alfredo Berti remarcó que el plantel mantenía la serenidad sobre el funcionamiento colectivo: "Creo que el único partido del torneo que no hemos sido competitivos, que nos costó, fue con Central. Yo después creo que todos los partidos anteriores y los que vinieron después estábamos tranquilos porque el equipo estaba bien. Habíamos jugado un buen partido acá con Tigre, después fuimos a Argentinos Juniors, un rival que está peleando el título, y creo que fuimos superiores en lo futbolístico pero no pudimos convertir".

"Hoy tuvimos esa contundencia y después el equipo estuvo sólido, defendió a una buena altura de la cancha el segundo tiempo. Las sensaciones son las que tuvimos durante todo el año, de que somos un equipo competitivo. Ahora a descansar estos días para afrontar otro partido importante", sumó.

Al ser consultado sobre la salida de Leonard Costa, explicó: "Es uno de los futbolistas que más partidos jugó en el año, más de 40, sintió una carga en la pierna y salió por prevención".