Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las goteras del techo con pocos ingredientes

Paso a paso: así podés hacer un impermeabilizante casero para tu techo

El canal de YouTube ‘Carlos Moltir Channel’ enseña a preparar un impermeabilizante casero, altamente efectivo, para grietas pequeñas que se forman en el techo con el paso del tiempo.

Los expertos aseguran que para preparar un balde de mezcla que rinda aproximadamente 19 m², necesitás ingredientes que se consiguen en cualquier corralón o pinturería: