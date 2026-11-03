Las filtraciones y grietas en los techos de losa o chapa son un problema recurrente durante la época de lluvias. Con el paso del tiempo, según explican expertos, el calor extremo dilatando las estructuras y el frío contrayéndolas, aparecen rajaduras que permiten el paso del agua, formando las tan temibles goteras. Por esto, es fundamental aplicar un impermeabilizante y prevenir el desarrollo de humedad dentro de casa.
Cómo hacer un impermeabilizante casero para sellar las goteras del techo con pocos ingredientes
El fenómeno de El Niño no da tregua y los techos comienzan a exhibir goteras. Descubrí cómo sellarlas con un impermeabilizante casero
Paso a paso: así podés hacer un impermeabilizante casero para tu techo
El canal de YouTube ‘Carlos Moltir Channel’ enseña a preparar un impermeabilizante casero, altamente efectivo, para grietas pequeñas que se forman en el techo con el paso del tiempo.
Los expertos aseguran que para preparar un balde de mezcla que rinda aproximadamente 19 m², necesitás ingredientes que se consiguen en cualquier corralón o pinturería:
- 2,5 litros de agua
- 2,5 kg de pegamento para cerámicos
- 400 gramos de cemento gris
- Medio litro de fijador sellador al agua (vinílico)
Procedimiento
- Barré en profundidad para eliminar tierra y hojas. Si tenés grietas profundas, picá ligeramente formando una canaleta en "V" a 45 grados. Esto retira el material desgastado y genera una base donde la mezcla pueda agarrar con firmeza.
- En un balde limpio, verté el agua e incorporá el pegamento, el cemento y el sellador vinílico. Batí enérgicamente hasta obtener una textura fluida, cremosa y homogénea.
- Antes de pintar, rociá apenas con agua la zona a tratar para que la losa no absorba rápidamente la humedad de la mezcla.
- Si la reparación es puntual, pincelá directo sobre cada fisura. Para impermeabilizar el techo completo, volcá la preparación y distribuila parejo con un secador de piso de goma.
- Dejá secar por completo y aplicá entre dos y tres manos adicionales para lograr una película protectora duradera.
Al secar, este producto toma un tono claro muy parecido al de las impermeabilizaciones tradicionales. Además de tapar las filtraciones, refleja la radiación solar, lo que ayuda a mantener el interior de la vivienda más fresco durante los veranos calurosos.