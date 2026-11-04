Lo que parecía una tarde de barrio, amigos y juegos se transformó en un escenario desconcertante en el barrio Parque Independencia, en Mar del Plata después que un par de niños que merodeaban por la zona encontraran posibles restos en una cartera.
Terror en Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y lo que encontraron en una cartera terminó siendo investigado
En un barrio marplatense se desató un importante operativo policial para investigar una posible hipótesis sobre el macabro hallazgo
Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y encontraron una cabeza
Era un viernes en la intersección de Posadas y la avenida de las Islas Malvinas, cuando un grupo de menores que jugaba en un descampado encontró un elemento inesperado. Lo que permanecía resguardado dentro de una cartera desató el terror de los chicos, quienes alertaron de inmediato a sus familiares. Una vez avisado a la policia lo ocurrido se puso en marcha un importante despliegue policial en la zona.
Cuando acudieron al predio, delimitaron el perímetro y realizaron un exhaustivo rastrillaje para buscar otros elementos relevantes para la causa y los agentes constataron la presencia de un cráneo humano dentro del bolso. Asimismo, hallaron otras bolsas con restos óseos que hicieron sospechar inicialmente que correspondían a diversas partes de un mismo cuerpo.
Ante la gravedad del episodio, especialistas de la Policía Científica y personal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 recolectaron muestras en el lugar y las tareas técnicas periciales buscan dilucidar si los restos pertenecen a un hombre o a una mujer, precisar su antigüedad y avanzar en su identificación.
Sin embargo, aunque el caso activó protocolos frente a la posibilidad de un crimen, los indicios preliminares sugieren que los huesos tendrían una antigüedad considerable.
En los tribunales analizan como hipótesis principal que se trate en realidad de piezas utilizadas por estudiantes universitarios de medicina para analizar y estudiar, descartando un asesinato reciente. Por esta razón según cuenta TN, la causa continúa abierta para determinar cómo llegaron allí y si tienen un único origen.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: niños encontraron restos óseos y un cráneo humano en una cartera en Mar del Plata.
- Investigación policial: se realizó un operativo y peritajes para determinar la antigüedad e identidad de los restos.
- Hipótesis principal: se investiga si los huesos son de estudiantes de medicina, descartando un crimen reciente.