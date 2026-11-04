Terror en Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y lo que encontraron en una cartera terminó siendo investigado

Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y encontraron una cabeza

Era un viernes en la intersección de Posadas y la avenida de las Islas Malvinas, cuando un grupo de menores que jugaba en un descampado encontró un elemento inesperado. Lo que permanecía resguardado dentro de una cartera desató el terror de los chicos, quienes alertaron de inmediato a sus familiares. Una vez avisado a la policia lo ocurrido se puso en marcha un importante despliegue policial en la zona.

Un grupo de nenes jugaba en un descampado y encontró una cabeza humana dentro de una cartera.

Cuando acudieron al predio, delimitaron el perímetro y realizaron un exhaustivo rastrillaje para buscar otros elementos relevantes para la causa y los agentes constataron la presencia de un cráneo humano dentro del bolso. Asimismo, hallaron otras bolsas con restos óseos que hicieron sospechar inicialmente que correspondían a diversas partes de un mismo cuerpo.