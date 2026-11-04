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Terror en Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y lo que encontraron en una cartera terminó siendo investigado

En un barrio marplatense se desató un importante operativo policial para investigar una posible hipótesis sobre el macabro hallazgo

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Terror en Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y lo que encontraron en una cartera terminó siendo investigado
Terror en Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y lo que encontraron en una cartera terminó siendo investigado

Lo que parecía una tarde de barrio, amigos y juegos se transformó en un escenario desconcertante en el barrio Parque Independencia, en Mar del Plata después que un par de niños que merodeaban por la zona encontraran posibles restos en una cartera.

Mar del Plata: niños jugaban en un descampado y encontraron una cabeza

Era un viernes en la intersección de Posadas y la avenida de las Islas Malvinas, cuando un grupo de menores que jugaba en un descampado encontró un elemento inesperado. Lo que permanecía resguardado dentro de una cartera desató el terror de los chicos, quienes alertaron de inmediato a sus familiares. Una vez avisado a la policia lo ocurrido se puso en marcha un importante despliegue policial en la zona.

Un grupo de nenes jugaba en un descampado y encontr&oacute; una cabeza humana dentro de una cartera.

Un grupo de nenes jugaba en un descampado y encontró una cabeza humana dentro de una cartera.

Cuando acudieron al predio, delimitaron el perímetro y realizaron un exhaustivo rastrillaje para buscar otros elementos relevantes para la causa y los agentes constataron la presencia de un cráneo humano dentro del bolso. Asimismo, hallaron otras bolsas con restos óseos que hicieron sospechar inicialmente que correspondían a diversas partes de un mismo cuerpo.

Ante la gravedad del episodio, especialistas de la Policía Científica y personal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°14 recolectaron muestras en el lugar y las tareas técnicas periciales buscan dilucidar si los restos pertenecen a un hombre o a una mujer, precisar su antigüedad y avanzar en su identificación.

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Buscan respuestas sobre cómo llegó el cráneo hasta ese descampado.

Sin embargo, aunque el caso activó protocolos frente a la posibilidad de un crimen, los indicios preliminares sugieren que los huesos tendrían una antigüedad considerable.

En los tribunales analizan como hipótesis principal que se trate en realidad de piezas utilizadas por estudiantes universitarios de medicina para analizar y estudiar, descartando un asesinato reciente. Por esta razón según cuenta TN, la causa continúa abierta para determinar cómo llegaron allí y si tienen un único origen.

En pocas palabras

  • Hallazgo macabro: niños encontraron restos óseos y un cráneo humano en una cartera en Mar del Plata.
  • Investigación policial: se realizó un operativo y peritajes para determinar la antigüedad e identidad de los restos.
  • Hipótesis principal: se investiga si los huesos son de estudiantes de medicina, descartando un crimen reciente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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