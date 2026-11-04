Rafael Nadal a un paso de concretar su arribo al Real Madrid: qué rol tendrá

La entidad de la capital española confirmó este miércoles que el ex tenista fue ofrecido para incorporarse a la Junta Directiva de la institución gracias a la gestión del actual presidente Florentino Pérez. Sin embargo su inclusión no puede aún ser formal ya que, según el estatuto del club, una vez hecha la oferta formal, resta esperar que la candidatura se someta a votación. Esto se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre, fecha en la que los socios darán o no su aprobación definitiva.

Rafael Nadal junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

A través de un comunicado, el Real Madrid hizo oficial el anuncio:

"La Junta Directiva del Real Madrid C. F, reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva.

Rafael Nadal, socio de honor del Real Madrid, es una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos en todo el mundo.

Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club.

Con su extraordinario palmarés, con 92 títulos individuales, entre ellos 22 Grand Slam, 2 medallas de oro olímpicas, 5 Copas Davis con España y el número 1 del ranking mundial, Rafael Nadal ha protagonizado una trayectoria deportiva legendaria. Pero su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad, su respeto a los rivales y a sus compañeros, y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas.

Todos estos valores forman parte de la identidad del Real Madrid y Rafael Nadal los ha representado y defendido a lo largo de toda su vida deportiva, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo".

La felicidad de Rafa Nadal

Por su parte, Rafael Nadal hizo pública su alegría a través de sus redes sociales. "Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva del Real Madrid. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", escribió en su cuenta de X.