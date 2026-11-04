Inicio Ovación Fútbol River Plate
Se pudrió

El furioso pedido del presidente de River a Claudio Tapia sobre el árbitro Nicolás Ramírez

En River están hartos del arbitraje, pero en esta oportunidad se refirieron directamente al que dirigió en el Superclásico con una solicitud contundente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River se quejó por Nicolás Ramírez y por el arbitraje argentino.

River se quejó por Nicolás Ramírez y por el arbitraje argentino.

La caída en el Superclásico dejó secuelas profundas en el mundo River donde lejos de atenuarse con el paso de las horas, el desenlace del compromiso reactivó un viejo foco de tensión entre la directiva de Núñez y las estructuras arbitrales del fútbol argentino, luego de que las determinaciones de Nicolás Ramírez generaran una ola de cuestionamientos.

Frente a este escenario de malestar acumulado, el presidente del Millonario, Stéfano Di Carlo, rompió el silencio este miércoles en los micrófonos de ESPN F12. En sus declaraciones, la máxima autoridad de la institución no solo arremetió contra el desempeño de la terna arbitral en La Bombonera, sino que además confirmó una medida institucional de peso ante la Asociación del Fútbol Argentino que pone en el centro de la escena a Claudio Tapia.

La m&aacute;xima autoridad de River no se anduvo con rodeos.

La máxima autoridad de River no se anduvo con rodeos.

Pedido por nota en la AFA: la exigencia de River para apartar a Nicolás Ramírez

Según reveló Di Carlo durante la entrevista, River presentó un escrito en la sede de la calle Viamonte con la exigencia expresa de que el juez oriundo de González Catán no sea designado nuevamente en partidos del Millonario: "Lo único para agregar es que pedimos que Ramírez no nos dirija más. Hemos pedido eso por nota. Antes no lo pedimos, porque ya es tal la cantidad de situaciones incómodas que hay con los árbitros, que en 5 partidos de 11 tuvieron complejidades".

Asimismo, el mandatario calificó con severidad la labor del referí en el clásico y deslizó que existió una predisposición a entorpecer el trámite del juego para el visitante, sin omitir la correspondiente autocrítica por el rendimiento deportivo.

En esa dirección, Di Carlo desglosó su postura sobre el colegiado y las decisiones estructurales del certamen: "El análisis no vale la pena ahondar en todo lo que vimos, un arbitraje desastroso. Siempre están los errores propios y la autocrítica que tenemos que hacer. En relación al tuit, es una mirada negativa de Ramírez, que es un mal árbitro y alguien que fue decididamente a complicar el partido. Después la dinámica arbitral que diseña AFA no es nada que no sepamos".

El &aacute;rbitro cobr&oacute; y todo River explot&oacute;.

El árbitro cobró y todo River explotó.

Hostilidad y desgaste: los antecedentes que detonaron el reclamo de River

La postura adoptada por la comisión directiva responde a un historial reciente de fallos desfavorables que colmaron la paciencia dirigencial. Al rememorar una jugada puntual ante Tigre como el punto de inflexión en esta escalada, Di Carlo fundamentó los motivos que llevaron al club a romper la cautela institucional: "Después de estos partidos lo hicimos y tampoco me parece que es la posición que toma River ante los hechos que han pasado y termina con el famoso penal a Ángel Correa en cancha de Tigre".

"Desde allí aguantamos muchas situaciones que intentamos administrar con prudencia durante mucho tiempo. De hecho, estamos hace 13 años en la administración del club y entendemos y convivimos con situaciones como esta desde hace mucho tiempo. En un punto hay que advertir y la prioridad que tenemos es el fútbol de River. Esta situación es cada vez más hostil con River y cuando vimos que no les importa nada salimos y planteamos que está ocurriendo esto", agregó.

Para concluir, el titular del conjunto de la banda roja ratificó la necesidad de instalar el debate ante la opinión pública y los organismos fiscalizadores del torneo, argumentando que la posición del club obedece a un escenario de desprotección sostenida.

Con firmeza en el cierre, Di Carlo sentenció: "Después hubo una consecución de partidos y volvemos a ratificar esto. Es una reacción a una agresión, nadie quería poner esta cuestión arbitral en la agenda. Lo que lo impuso en la agenda es la realidad y hay que hablar del problema sistémico".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas