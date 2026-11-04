El furioso pedido del presidente de River a Claudio Tapia sobre el árbitro Nicolás Ramírez

Asimismo, el mandatario calificó con severidad la labor del referí en el clásico y deslizó que existió una predisposición a entorpecer el trámite del juego para el visitante, sin omitir la correspondiente autocrítica por el rendimiento deportivo.

En esa dirección, Di Carlo desglosó su postura sobre el colegiado y las decisiones estructurales del certamen: "El análisis no vale la pena ahondar en todo lo que vimos, un arbitraje desastroso. Siempre están los errores propios y la autocrítica que tenemos que hacer. En relación al tuit, es una mirada negativa de Ramírez, que es un mal árbitro y alguien que fue decididamente a complicar el partido. Después la dinámica arbitral que diseña AFA no es nada que no sepamos".

El árbitro cobró y todo River explotó.

Hostilidad y desgaste: los antecedentes que detonaron el reclamo de River

La postura adoptada por la comisión directiva responde a un historial reciente de fallos desfavorables que colmaron la paciencia dirigencial. Al rememorar una jugada puntual ante Tigre como el punto de inflexión en esta escalada, Di Carlo fundamentó los motivos que llevaron al club a romper la cautela institucional: "Después de estos partidos lo hicimos y tampoco me parece que es la posición que toma River ante los hechos que han pasado y termina con el famoso penal a Ángel Correa en cancha de Tigre".

"Desde allí aguantamos muchas situaciones que intentamos administrar con prudencia durante mucho tiempo. De hecho, estamos hace 13 años en la administración del club y entendemos y convivimos con situaciones como esta desde hace mucho tiempo. En un punto hay que advertir y la prioridad que tenemos es el fútbol de River. Esta situación es cada vez más hostil con River y cuando vimos que no les importa nada salimos y planteamos que está ocurriendo esto", agregó.

Para concluir, el titular del conjunto de la banda roja ratificó la necesidad de instalar el debate ante la opinión pública y los organismos fiscalizadores del torneo, argumentando que la posición del club obedece a un escenario de desprotección sostenida.

Con firmeza en el cierre, Di Carlo sentenció: "Después hubo una consecución de partidos y volvemos a ratificar esto. Es una reacción a una agresión, nadie quería poner esta cuestión arbitral en la agenda. Lo que lo impuso en la agenda es la realidad y hay que hablar del problema sistémico".