Argentina XV, con 3 mendocinos, se mide con Inglaterra A: cuándo juegan y adónde verlo

Juan Manuel Vivas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, serán titulares y Agustín Sarelli, de Marista, estará entre los suplentes este viernes 6 de noviembre, desde las 16:45 horas de nuestro país (casi a la misma hora que Los Pumas - Irlanda), en el encuentro que contará con transmisión de Disney Plus. Los 3 mendocinos serán bajas este sábado cuando se jueguen las semifinales del Regional.

Sarelli estará en el banco de Argentina XV.

La formación confirmada por el tucumano Álvaro Galindo incluye a 4 jugadores con experiencia en Los Pumas.