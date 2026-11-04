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Argentina XV, con 3 mendocinos, se mide con Inglaterra A: cuándo juegan y adónde verlo

Este viernes, Argentina XV, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se enfrentará con Inglaterra A en Bath, en un amistoso de primer nivel internacional

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Vivas será el hooker titular.

Vivas será el hooker titular.

Argentina XV, con 3 mendocinos en el plantel, se enfrentará con Inglaterra A en Bath, en un encuentro amistoso de primer nivel internacional.

Juan Manuel Vivas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, serán titulares y Agustín Sarelli, de Marista, estará entre los suplentes este viernes 6 de noviembre, desde las 16:45 horas de nuestro país (casi a la misma hora que Los Pumas - Irlanda), en el encuentro que contará con transmisión de Disney Plus. Los 3 mendocinos serán bajas este sábado cuando se jueguen las semifinales del Regional.

Sarelli estará en el banco de Argentina XV.

Sarelli estará en el banco de Argentina XV.

La formación confirmada por el tucumano Álvaro Galindo incluye a 4 jugadores con experiencia en Los Pumas.

Nicolás D'Amorim, capitán del seleccionado nacional para este compromiso, comentó: “Llegamos a Inglaterra el sábado a la mañana y ya por la noche se sumaron los jugadores que vienen de los equipos de Europa. Lo que buscamos un poco para el viernes es ser un equipo realmente intenso y duro. Sabemos a quiénes nos enfrentamos, un equipo con mucha jerarquía, con jugadores que ya han jugado tests y que son titulares en la Premiership, pero nosotros también tenemos un gran plantel. Las expectativas son muy altas, vamos a buscar imponernos y tener un gran partido”.

Los 23 de Argentina XV para jugar ante Inglaterra A en Bath

  • 1. CORREA, Diego (CAE – Entre Ríos)
  • 2. VIVAS, Juan Manuel (Los Tordos)
  • 3. DELGADO, Pedro (Harlequins, Inglaterra) (12 caps con Los Pumas)
  • 4. FERNÁNDEZ CRIADO, Rodrigo (Belgrano Athletic)
  • 5. OCAMPO, Enzo (Universitario – Córdoba)
  • 6. D’AMORIM, Nicolás (Hindú) (1 cap con Los Pumas) Capitán
  • 7. PENOUCOS, Juan (Belgrano Athletic)
  • 8. GRONDONA, Benjamín (Bristol Bears, Inglaterra) (4 caps con Los Pumas)
  • 9. VIOLA, Nicolás (Jockey – Córdoba)
  • 10. SERPA, Federico (Los Tordos)
  • 11. ROSSETTO, Franco (CAE – Entre Ríos)
  • 12. ORDIZ, Benjamín (Los Caranchos – Rosario)
  • 13. FRAGA, Agustín (CUBA)
  • 14. PERNAS, Santiago (Alumni) (1 cap con Los Pumas)
  • 15. WADE, Tobías (Zebre Parma – Italia)

Suplentes

  • 16. LUSARRETA, Francisco (Belgrano Athletic)
  • 17. CALLES, Ignacio (Bayonne – Francia)
  • 18. GALVÁN, Gael (Agen – Francia)
  • 19. SLUGA, Francisco (Buenos Aires C&RC)
  • 20. SARELLI, Agustín (Marista)
  • 21. SUGASTI, Alejo (Jockey – Rosario)
  • 22. MARTÍN MONTILLA, Juan Segundo (Clermont – Francia)
  • 23. OSADCZUK, Matías (S.I.T.A.S.)

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