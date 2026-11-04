Argentina XV, con 3 mendocinos, se mide con Inglaterra A: cuándo juegan y adónde verlo

Argentina XV, con 3 mendocinos en el plantel, se enfrentará con Inglaterra A en Bath, en un encuentro amistoso de primer nivel internacional.
Este viernes, Argentina XV, con 3 mendocinos entre los 23 convocados, se enfrentará con Inglaterra A en Bath, en un amistoso de primer nivel internacional
Argentina XV, con 3 mendocinos en el plantel, se enfrentará con Inglaterra A en Bath, en un encuentro amistoso de primer nivel internacional.
Juan Manuel Vivas y Federico Serpa, ambos de Los Tordos, serán titulares y Agustín Sarelli, de Marista, estará entre los suplentes este viernes 6 de noviembre, desde las 16:45 horas de nuestro país (casi a la misma hora que Los Pumas - Irlanda), en el encuentro que contará con transmisión de Disney Plus. Los 3 mendocinos serán bajas este sábado cuando se jueguen las semifinales del Regional.
La formación confirmada por el tucumano Álvaro Galindo incluye a 4 jugadores con experiencia en Los Pumas.
Nicolás D'Amorim, capitán del seleccionado nacional para este compromiso, comentó: “Llegamos a Inglaterra el sábado a la mañana y ya por la noche se sumaron los jugadores que vienen de los equipos de Europa. Lo que buscamos un poco para el viernes es ser un equipo realmente intenso y duro. Sabemos a quiénes nos enfrentamos, un equipo con mucha jerarquía, con jugadores que ya han jugado tests y que son titulares en la Premiership, pero nosotros también tenemos un gran plantel. Las expectativas son muy altas, vamos a buscar imponernos y tener un gran partido”.
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