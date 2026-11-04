Barça Academy unirá en Mendoza al fútbol con el primer campus internacional de hockey sobre patines

Un hito formativo en la meca del hockey sobre patines

La elección de Mendoza para inaugurar este proyecto responde a la sólida tradición e identidad deportiva de la región de Cuyo en la disciplina. Al respecto, Oriol Grau Carreras confirmó la presencia de Gaby Cairo y destacó: "Para nosotros es un placer estar aquí en Argentina, en una de las mecas del hockey sobre patines, y hacer este primer proyecto internacional aquí es una satisfacción enorme".

Gaby Cairo, una leyenda del hockey argentino y del Barcelona.

"Vimos la oportunidad de desarrollar el proyecto internacional del hockey para, como hacemos con el resto de deportes, mostrar un poco a los chicos y chicas que no tienen la opción de vivir el día a día del Barça, de sentir la metodología y los valores que intentamos inculcar en La Masía, y expandirlo al mundo".

Los chicos de hockey sobre patines de Giol, expectantes con el primer campus internacional.

Por su parte, Alejandro Fowler explicó la continuidad del proyecto en la provincia y la decisión estratégica de integrar ambas disciplinas: "Nosotros cada dos años hacemos Mendoza: vinimos en 2023, volvimos en 2025 y ahora vamos al 2027. Como estamos incursionando en muchas actividades del Barça, decidimos hacer el primero de hockey sobre patines. Mendoza y la zona de Cuyo son tan importantes para esta disciplina que nos parecía una oportunidad genial convivir con ambas actividades en esa semana del 1 al 5 de febrero".

Metodología Barça y entrenadores oficiales

Durante las cinco jornadas de entrenamiento, los participantes trabajarán bajo los mismos estándares técnicos, tácticos y humanos con los que se forma a los deportistas en Barcelona. La propuesta contará con técnicos que viajarán especialmente desde España para coordinar las actividades y capacitar a los entrenadores locales que formarán parte de las actividades.

En 2025 fue el último Campus del Barcelona en Mendoza.

"No solo queremos poner la marca y ya está: es traer entrenadores de allá para aquí para que sea realmente una experiencia Barça y puedan vivenciarlo directamente con gente que trabaja el día a día allá en Barcelona", remarcó Grau Carreras.

Fowler hizo hincapié en el sentido formativo integral de la propuesta y despejó dudas sobre los objetivos del campus: "Lo más importante es entender que esto no es una prueba; es una experiencia de vivir al Barça en casa. Es la metodología Barça: los chicos desde los 6 años hasta los 18, e incluso el primer equipo, entrenan todos de la misma manera bajo una filosofía. Cuando terminamos el campus siempre decimos que lo que intentamos lograr es que los chicos sean mejores jugadores y mejores personas".

Asimismo, se ratificó que las convocatorias son mixtas y abiertas tanto para varones como para mujeres. "Tanto el fútbol femenino como el hockey a nivel femenino están teniendo mucha aceptación en el mundo y queremos que las chicas participen también. Son bienvenidas y vamos a hacer lo imposible para que se sientan muy cómodas trabajando con nosotros", subrayó Fowler.

Sedes en Maipú

Ambas actividades funcionarán en paralelo durante la primera semana de febrero de 2027 en el departamento de Maipú.

Campus de Fútbol: Tendrá como sede el complejo Luna India, predio equipado con cinco canchas de fútbol 11 de césped natural, restaurante exclusivo, espacios de merienda, vestuarios diferenciados para niñas y niños, cobertura médica permanente y seguridad privada.

Campus de Hockey sobre Patines: Se llevará a cabo en las instalaciones del Club Municipal Giol, espacio acondicionado para el trabajo técnico y táctico sobre patines.

Inscripciones y canales oficiales

Las inscripciones para participantes de 6 a 18 años se encuentran abiertas a través de los canales oficiales de la organización: