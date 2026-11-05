Un canal de agua que llevaba años con suciedad y en estado de abandono, fue testigo de un hecho inédito: una mujer india fingió una emergencia para que limpiaran su drenaje después de pedirlo por años y la verdad salió a la luz luego de la limpieza.
Una mujer fingió la desaparición de su hijo para que limpiaran un canal de desagüe que llevaba años abandonado
En Meerut, India, una mujer identificada como Rani Kumari protagonizó una insólita historia que terminó movilizando a policías, trabajadores municipales y maquinaria pesada. Todo comenzó cuando llamó al número de emergencias 112 y alertó a las autoridades de que un niño había caído en un canal de desagüe completamente lleno de basura y aguas contaminadas.
La policía reaccionó inmediatamente y durante casi tres horas, los equipos de rescate sacaron enormes cantidades de desperdicios, lodo y suciedad mientras buscaban desesperadamente al supuesto menor desaparecido. Pero al limpiar la zona ocurrió algo inesperado: no encontraron a ningún niño.
Según los reportes que se hicieron virales, la mujer habría inventado la emergencia para obligar a las autoridades a limpiar aquel canal, que llevaba muchísimo tiempo abandonado pese a las quejas de los vecinos. Y lo más sorprendente fue el resultado y es que su estrategia funcionó y el canal terminó limpio después de años de acumulación de basura.
La historia se hizo connocida en febrero de este año y provocó un enorme debate. Aunque algunos aplaudieron la supuesta astucia de la mujer, otros criticaron que se movilizaran recursos de emergencia mediante una falsa alarma.
Las autoridades advirtieron que este tipo de engaños acarrea sanciones legales, pero para la comunidad de aquel vecindario en India, el verdadero problema estaba en la negligencia gubernamental que hizo que una ciudadana tuviera que recurrir a una medida tan extrema por falta de mantenimiento de lugares públicos.
En pocas palabras
- Mujer fingió emergencia: una mujer hizo creer que su hijo cayó a un desagüe para que lo limpiaran.
- Operativo de limpieza: rescatistas trabajaron horas sacando basura de un canal de desagüe abandonado.
- Debate social: la acción generó controversia por el uso de recursos de emergencia y la negligencia gubernamental.