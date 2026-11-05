Una mujer fingió la desaparición de su hijo para que limpiaran un canal de desagüe que llevaba años abandonado

Según los reportes que se hicieron virales, la mujer habría inventado la emergencia para obligar a las autoridades a limpiar aquel canal, que llevaba muchísimo tiempo abandonado pese a las quejas de los vecinos. Y lo más sorprendente fue el resultado y es que su estrategia funcionó y el canal terminó limpio después de años de acumulación de basura.

La mujer tomó un decisión insólita para que se limpiara el canal.

La historia se hizo connocida en febrero de este año y provocó un enorme debate. Aunque algunos aplaudieron la supuesta astucia de la mujer, otros criticaron que se movilizaran recursos de emergencia mediante una falsa alarma.

Las autoridades advirtieron que este tipo de engaños acarrea sanciones legales, pero para la comunidad de aquel vecindario en India, el verdadero problema estaba en la negligencia gubernamental que hizo que una ciudadana tuviera que recurrir a una medida tan extrema por falta de mantenimiento de lugares públicos.