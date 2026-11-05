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Adopciones en Mendoza: buscan familia para "B", un niño de 11 años

La GEJUAF Maipú convoca a familias para "B", un niño de 11 años que recibe apoyo psicológico y fonoaudiológico, a fin de brindarle un entorno de acompañamiento

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por la GEJUAF MAIPÚ, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "B" (inicial del nombre del niño).

"B" tiene 11 años, y asiste a 5to grado de una escuela formal de su zona. Por fuera de ésta asiste a gimnasia funcional, y participa de actividades recreativas al aire libre con un grupo de montaña. También asiste a la psicóloga, y a la fonoaudióloga para mejorar su pronunciación.

Desde los equipos técnicos que trabajamos con "B" creemos que es importante contar con una familia que lo ayude a conocerse, y tenga paciencia para acompañarlo, mostrándole otras formas de vincularse.

Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.

En pocas palabras

  • Convocatoria familiar: Jueces de Familia de Maipú buscan una familia para un niño de 11 años.
  • Perfil del niño: curioso y activo, asiste a escuela, hace gimnasia y actividades al aire libre, con apoyo terapéutico.
  • Contacto para adopción: interesados deben contactarse al mail o WhatsApp proporcionados para una entrevista.
Resumen generado por Thinkindot AI

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