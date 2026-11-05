En virtud de lo ordenado por la GEJUAF MAIPÚ, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de "B" (inicial del nombre del niño).
Adopciones en Mendoza: buscan familia para "B", un niño de 11 años
La GEJUAF Maipú convoca a familias para "B", un niño de 11 años que recibe apoyo psicológico y fonoaudiológico, a fin de brindarle un entorno de acompañamiento
"B" tiene 11 años, y asiste a 5to grado de una escuela formal de su zona. Por fuera de ésta asiste a gimnasia funcional, y participa de actividades recreativas al aire libre con un grupo de montaña. También asiste a la psicóloga, y a la fonoaudióloga para mejorar su pronunciación.
Desde los equipos técnicos que trabajamos con "B" creemos que es importante contar con una familia que lo ayude a conocerse, y tenga paciencia para acompañarlo, mostrándole otras formas de vincularse.
Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarlo en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected]. o por WhatsApp al 2616799541.
En pocas palabras
- Convocatoria familiar: Jueces de Familia de Maipú buscan una familia para un niño de 11 años.
- Perfil del niño: curioso y activo, asiste a escuela, hace gimnasia y actividades al aire libre, con apoyo terapéutico.
- Contacto para adopción: interesados deben contactarse al mail o WhatsApp proporcionados para una entrevista.