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La Selección argentina conoció el cronograma de actividades de cara a los partidos amistosos

La era post Messi ya comenzó y la Selección argentina comenzará a preparar los dos partidos amistosos que tiene por delante: Uruguay y Costa Rica

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Selección argentina tiene dos partidos amistosos por delante.

La Selección argentina tiene dos partidos amistosos por delante.

La Selección argentina se adentra en un territorio trascendental: la primera doble fecha FIFA tras el retiro de Lionel Messi. El combinado nacional afrontará dos exámenes en noviembre con la misión de calibrar el pulso de su nuevo ciclo futbolístico.

Los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán aceitar el funcionamiento colectivo y darle rodaje a las variantes que asoman para tomar la posta del histórico capitán.

De esta manera la AFA dispuso que el viernes 13 la Albiceleste recibiera a Uruguay en La Bombonera, mientras que el martes 17 viajará a Córdoba para medirse frente a Costa Rica en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La lista de convocados de la Selecci&oacute;n argentina de cara a los amistosos.

La lista de convocados de la Selección argentina de cara a los amistosos.

La AFA dio a conocer cómo entrenará la Selección argentina

La actividad oficial de la delegación se pondrá en marcha con el arribo paulatino de los futbolistas convocados durante la jornada del lunes.

El cronograma estipula que el martes a las 10 se llevará a cabo la primera práctica de la semana, la cual se desarrollará a puertas cerradas en el predio de Ezeiza. Las puertas del complejo se abrirán el miércoles a las 17 para una sesión vespertina con presencia de los medios de comunicación. F

inalmente, el jueves a las 17 el plantel completará su último ensayo - también sin acceso para la prensa -, jornada en la que Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa, aunque la AFA todavía no definió si el contacto con los cronistas tendrá lugar antes o después de la sesión táctica.

La Selecci&oacute;n argentina tendr&aacute; que aprender a jugar sin Lionel Messi.

La Selección argentina tendrá que aprender a jugar sin Lionel Messi.

Cronograma de actividades de la Selección argentina

Lunes 9 de noviembre

  • Arribo de jugadores (sin actividad).

Martes 10 de noviembre

  • 10.00 – Entrenamiento (cerrado).

Miércoles 11 de noviembre

  • 17.00 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios).

Jueves 12 de noviembre

  • 17.00 – Entrenamiento (cerrado)
  • Conferencia de Lionel Scaloni (horario a confirmar).

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