La Selección argentina conoció el cronograma de actividades de cara a los partidos amistosos

La lista de convocados de la Selección argentina de cara a los amistosos.

La AFA dio a conocer cómo entrenará la Selección argentina

La actividad oficial de la delegación se pondrá en marcha con el arribo paulatino de los futbolistas convocados durante la jornada del lunes.

El cronograma estipula que el martes a las 10 se llevará a cabo la primera práctica de la semana, la cual se desarrollará a puertas cerradas en el predio de Ezeiza. Las puertas del complejo se abrirán el miércoles a las 17 para una sesión vespertina con presencia de los medios de comunicación. F

inalmente, el jueves a las 17 el plantel completará su último ensayo - también sin acceso para la prensa -, jornada en la que Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa, aunque la AFA todavía no definió si el contacto con los cronistas tendrá lugar antes o después de la sesión táctica.

La Selección argentina tendrá que aprender a jugar sin Lionel Messi.

Cronograma de actividades de la Selección argentina

Lunes 9 de noviembre

Arribo de jugadores (sin actividad).

Martes 10 de noviembre

10.00 – Entrenamiento (cerrado).

Miércoles 11 de noviembre

17.00 - Entrenamiento (15 minutos finales abiertos a los medios).

Jueves 12 de noviembre