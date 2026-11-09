Argentina tiene la casa giratoria más antigua del mundo y es una obra única de la arquitectura

Argentina tiene una arquitectura muy particular y con buenas historias. Por ejemplo, la primera casa giratoria en el mundo está en Córdoba y la construcción, gracias a la base sobre la cual fue montada, era capaz de completar un giro de 360 grados en una hora.
Arquitectura: la casa giratoria es argentina
En la provincia de Córdoba se conserva una de las mayores curiosidades de la ingeniería y la arquitectura global: la primera y más antigua casa giratoria del mundo. Construida a finales de la década de 1940 por Abdón Sahade, un inmigrante sirio dedicado a la industria textil, la edificación comenzó a tomar forma en 1947 y se inauguró formalmente el 10 de julio de 1951 en el barrio Nueva Córdoba.
Fascinado por la arquitectura y motivado por un profundo agradecimiento hacia la tierra que le permitió progresar, Sahade ideó una casa que, al igual que los girasoles, tenía que siguir la trayectoria de la luz solar a lo largo de toda el día.
Este proyecto combinó materiales tradicionales con una base móvil sin precedentes: l estructura fue montada sobre rieles y ruedas de ferrocarril, accionadas por dos motores trifásicos y una caja reductora que le permitían completar un giro de 360 grados en aproximadamente una hora, desplazándose con suavidad a una velocidad de un metro por minuto.
Su mayor hito técnico fue mantener los servicios domésticos ininterrumpidos, algo inimaginable: mediante un mecanismo especial fabricado en España con conductos fijos y giratorios, los habitantes continuaban disfrutando de agua corriente, energía eléctrica, gas y descargas cloacales mientras la casa rotaba.
En 2002, se amenazó con demoler la propiedad de 140 toneladas para construir una torre, pero en abril de 2004, la vivienda completa recorrió 26 cuadras sobre un carretón especial ante la mirada de 60.000 personas.
Actualmente está instalada en el predio del Museo de la Industria en barrio General Paz como un gran patrimonio nacional.
En pocas palabras
- Casa Giratoria: en Córdoba se encuentra la primera casa giratoria del mundo, inaugurada en 1951.
- Innovación arquitectónica: diseñada por Abdón Sahade, giraba 360 grados en una hora con servicios ininterrumpidos.
- Patrimonio nacional: tras ser trasladada, hoy es un patrimonio nacional en el Museo de la Industria.