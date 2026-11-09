Argentina tiene la casa giratoria más antigua del mundo y es una obra única de la arquitectura

Este proyecto combinó materiales tradicionales con una base móvil sin precedentes: l estructura fue montada sobre rieles y ruedas de ferrocarril, accionadas por dos motores trifásicos y una caja reductora que le permitían completar un giro de 360 grados en aproximadamente una hora, desplazándose con suavidad a una velocidad de un metro por minuto.

Su mayor hito técnico fue mantener los servicios domésticos ininterrumpidos, algo inimaginable: mediante un mecanismo especial fabricado en España con conductos fijos y giratorios, los habitantes continuaban disfrutando de agua corriente, energía eléctrica, gas y descargas cloacales mientras la casa rotaba.

Su sistema de engranaje de la base estaba ideado para que la propiedad pueda “mirar al Sol” en todo momento.

En 2002, se amenazó con demoler la propiedad de 140 toneladas para construir una torre, pero en abril de 2004, la vivienda completa recorrió 26 cuadras sobre un carretón especial ante la mirada de 60.000 personas.

Actualmente está instalada en el predio del Museo de la Industria en barrio General Paz como un gran patrimonio nacional.