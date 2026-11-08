La intención de la pareja, que vivía en Francia, era establecerse en Buenos Aires en una residencia acorde con su posición social y económica pero finalmente el matrimonio nunca llegó a ocuparla.

Sin embargo, un problema de salud de Juan Antonio en París, que le dificultó caminar, frustró sus planes de regresar a la Argentina. Así, durante unos trece años la imponente mansión permaneció prácticamente vacía y bajo el cuidado exclusivo del personal doméstico.

Dónde dormirá el papa León XIV en Argentina: la historia oculta de la Nunciatura Apostólica de Recoleta.

En 1922, el palacio fue alquilado por el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear, quien vivió allí junto a su esposa, Regina Pacini. Años después, la propiedad pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, una importante filántropa vinculada a la Iglesia católica que, tras su fallecimiento, el edificio fue legado a la Santa Sede.

Nunciatura Apostólica de Recoleta: cómo es la habitación del papa León XIV

Uno de los detalles más particulares es cómo es la habitación donde el papa León VIX dormirá y pasará sus noches en Argentina.

ocupará la misma habitación que utilizó Juan Pablo II durante sus visitas de 1982 y 1987

durante sus visitas de 1982 y 1987 según información publicada por diversos medios, León XIV solicitó una habitación austera

solicitó una habitación austera la habitación no tiene lujos ni grandes comodidades

estas características coinciden con la preferencia del papa León XIV por una vida simple y sencilla