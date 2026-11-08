El papa León XIV llegó a la Argentina y muchos fieles y curiosos se preguntan dónde dormirá y pasará la primera noche en su estadía en el país. Su lugar de residencia en el pais será en la Nunciatura Apostólica del barrio porteño de Recoleta, un hermoso y antiguo palacio que es la sede diplomática del Vaticano en Argentina.
Dónde dormirá el papa León XIV en Argentina: la historia oculta de la Nunciatura Apostólica de Recoleta
El papa León XIV pasará cuatro noches en la Nunciatura Apostólica en su estadía en Argentina, pero la historia detrás del impactante palacio no muchos la conocen
Se trata del histórico Palacio Fernández Anchorena donde el papa León XIV pasará sus 4 noches en Argentina. El impactante edificio se encuentra sobre la avenida Alvear al 1.600, desde 1952 funciona allí la representación del Vaticano y encierra una historia oculta de más de un siglo.
Dónde dormirá el Papa León XIV en Argentina: la historia oculta de la Nunciatura Apostólica de Recoleta
La historia del edificio de la Nunciatura Apostólica comenzó en 1907 cuando Juan Antonio Fernández Torres y su esposa, Rosa Irene de Anchorena Aguirre, encargaron su construcción al arquitecto francés Édouard Le Monnier.
La intención de la pareja, que vivía en Francia, era establecerse en Buenos Aires en una residencia acorde con su posición social y económica pero finalmente el matrimonio nunca llegó a ocuparla.
Sin embargo, un problema de salud de Juan Antonio en París, que le dificultó caminar, frustró sus planes de regresar a la Argentina. Así, durante unos trece años la imponente mansión permaneció prácticamente vacía y bajo el cuidado exclusivo del personal doméstico.
En 1922, el palacio fue alquilado por el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear, quien vivió allí junto a su esposa, Regina Pacini. Años después, la propiedad pasó a manos de Adelia Harilaos de Olmos, una importante filántropa vinculada a la Iglesia católica que, tras su fallecimiento, el edificio fue legado a la Santa Sede.
Nunciatura Apostólica de Recoleta: cómo es la habitación del papa León XIV
Uno de los detalles más particulares es cómo es la habitación donde el papa León VIX dormirá y pasará sus noches en Argentina.
- ocupará la misma habitación que utilizó Juan Pablo II durante sus visitas de 1982 y 1987
- según información publicada por diversos medios, León XIV solicitó una habitación austera
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la habitación no tiene lujos ni grandes comodidades
estas características coinciden con la preferencia del papa León XIV por una vida simple y sencilla
En pocas palabras
- Papa León XIV: Se alojará cuatro noches en la Nunciatura Apostólica de Recoleta.
- Palacio Fernández Anchorena: Sede diplomática del Vaticano, sede de la residencia papal.
- Habitación papal: Será la misma que utilizó Juan Pablo II, de estilo austero.