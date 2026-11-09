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Final del Ascenso

Pablo De Muner sobre la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez: "Estamos a días de jugar algo soñado"

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, palpitó el choque ante Tristán Suárez que definirá el ascenso a Primera División

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, espera la final ante Tristán Suárez.

Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz, espera la final ante Tristán Suárez.

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner, está disfrutando al máximo el presente de su equipo que se aseguró el primer lugar de la Zona A del torneo de la Primera Nacional. El DT ahora piensa en la final por el ascenso ante Tristán Suárez, el choque que se disputará este domingo 15 de noviembre desde las 17 en la cancha de Belgrano.

Pablo De Muner junto al Gato Oldrá, la fórmula ganadora.

Pablo De Muner junto al Gato Oldrá, la fórmula ganadora.

La palabra de Pablo De Muner

Sobre el pasaje a la final y la chance de ascender a Primera: "Todavía no hemos conseguido nada. Se festejó por la forma que se dio. Simplemente un paso importante jugar una final, estamos a días de jugar algo tan soñado", aseguró el DT en el programa Mundo Ascenso que se emite por La Red AM 910.

Con respecto al rival, manifestó: "Al Pancho Martinez lo conozco. No es fácil dos años consecutivos hacer lo que hizo Tristán Suárez. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran rival. Lo venimos mirando a Tristán Suárez. Nosotros pensamos en lo que podemos hacer nosotros".

Los hinchas del Tomba agotaron las 9.500 entradas que se pusieron a la venta. Sobre la ilusión de los simpatizates que coparán la cancha de Belgrano, expresó: "Godoy Cruz se preparó para llegar a esto. La gente fue ganando entusiasmo al correr de las fechas. Se empezó a identificar con el equipo. Hoy estamos muy ilusionados y vamos a dejar todo para llegar a la final"

Godoy Cruz está a un paso de la gloria.

Godoy Cruz está a un paso de la gloria.

Godoy Cruz entrenó en Coquimbito enfocado en la final ante Tristán Suárez

El plantel este lunes entrenó en el predio de Coquimbito, en una semana que es muy especial de cara al choque ante Tristán Suárez. Está a 90 minutos de volver a Primera División, tras un año en la segunda categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz agotó las entradas para la gran final.

Godoy Cruz agotó las entradas para la gran final.

Este martes los hinchas de Godoy Cruz que no consiguieron entradas tendrán otra chance para tener en sus manos un ticket para la final. El club informó que este pondrá a disposición otras 5.000 plateas, por lo que hay gran expectativa ya que nadie se quiere perder el partido más importante del año para el Pueblo Bodeguero.

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