Pablo De Muner sobre la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez: "Estamos a días de jugar algo soñado"

Los hinchas del Tomba agotaron las 9.500 entradas que se pusieron a la venta. Sobre la ilusión de los simpatizates que coparán la cancha de Belgrano, expresó: "Godoy Cruz se preparó para llegar a esto. La gente fue ganando entusiasmo al correr de las fechas. Se empezó a identificar con el equipo. Hoy estamos muy ilusionados y vamos a dejar todo para llegar a la final"

Godoy Cruz está a un paso de la gloria.

Godoy Cruz entrenó en Coquimbito enfocado en la final ante Tristán Suárez

El plantel este lunes entrenó en el predio de Coquimbito, en una semana que es muy especial de cara al choque ante Tristán Suárez. Está a 90 minutos de volver a Primera División, tras un año en la segunda categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz agotó las entradas para la gran final.

Este martes los hinchas de Godoy Cruz que no consiguieron entradas tendrán otra chance para tener en sus manos un ticket para la final. El club informó que este pondrá a disposición otras 5.000 plateas, por lo que hay gran expectativa ya que nadie se quiere perder el partido más importante del año para el Pueblo Bodeguero.