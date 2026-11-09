Inicio Ovación Fútbol Leandro Paredes
Boca

La confesión de Leandro Paredes que encendió las alarmas en el mundo Boca: "Estoy jugando..."

El capitán y referente del Xeneize se sinceró tras el campeonato con declaraciones que encendieron preocupación en algunos hinchas

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Paredes reconoció no estar al 100% para terminar el año. 

Paredes reconoció no estar al 100% para terminar el año. 

En las últimas horas, una fuerte declaración desató la preocupación del mundo Boca. El capitán, Leandro Paredes, se sinceró sobre su actual momento futbolístico y reconoció públicamente que el trajín de partidos le está pasando factura de cara a las instancias finales y decisivas.

El volante central, que viene acumulando una enorme cantidad de minutos entre su participación en la Selección Argentina y el exigente calendario de Boca, admitió que su cuerpo siente el esfuerzo acumulado.

Paredes confes&oacute; que llega "con lo justo" a fin de a&ntilde;o.&nbsp;

Paredes confesó que llega "con lo justo" a fin de año.

Paredes y una confesión que preocupa al hincha de Boca

Tras los recientes festejos y con la mira puesta en lo que viene, el mediocampista fue consultado en zona mixta sobre cómo afronta la recta final del año.

Lejos de esquivar la pregunta, dejó una frase que encendió las alarmas de los hinchas: "Estoy llegando con lo justo al final del año, pero trataré de dar hasta lo que no tengo hasta los últimos partidos que nos toque jugar", expresó con total sinceridad.

Sucede que Paredes prácticamente no ha tenido descanso. Apenas unos días después de finalizar su participación en la Copa del Mundo en Estados Unidos, volvíó a ponerse la camiseta del Boca sin escalas para disputar los compromisos internacionales y locales, apostando por estar presente en cada cruce de eliminación directa.

El capitán siempre quiere estar

De hecho, en los últimos encuentros oficiales, la pelota parada y los tiros de esquina han sido ejecutadas por compañeros como Sebastián Villa y Lautaro Blanco, buscando preservar la zona afectada y evitar lesiones mayores.

Pese a estar al límite de sus capacidades físicas, la mentalidad competitiva del referente de Boca no le permite relajarse. Con los cruces de playoffs del Torneo Clausura en el horizonte inmediato y el gran sueño de coronar la temporada con un nuevo título internacional en la Copa Sudamericana, Paredes buscará exprimir sus últimas energías.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas