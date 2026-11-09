La confesión de Leandro Paredes que encendió las alarmas en el mundo Boca: "Estoy jugando..."

Lejos de esquivar la pregunta, dejó una frase que encendió las alarmas de los hinchas: "Estoy llegando con lo justo al final del año, pero trataré de dar hasta lo que no tengo hasta los últimos partidos que nos toque jugar", expresó con total sinceridad.

Sucede que Paredes prácticamente no ha tenido descanso. Apenas unos días después de finalizar su participación en la Copa del Mundo en Estados Unidos, volvíó a ponerse la camiseta del Boca sin escalas para disputar los compromisos internacionales y locales, apostando por estar presente en cada cruce de eliminación directa.

El capitán siempre quiere estar

De hecho, en los últimos encuentros oficiales, la pelota parada y los tiros de esquina han sido ejecutadas por compañeros como Sebastián Villa y Lautaro Blanco, buscando preservar la zona afectada y evitar lesiones mayores.

Pese a estar al límite de sus capacidades físicas, la mentalidad competitiva del referente de Boca no le permite relajarse. Con los cruces de playoffs del Torneo Clausura en el horizonte inmediato y el gran sueño de coronar la temporada con un nuevo título internacional en la Copa Sudamericana, Paredes buscará exprimir sus últimas energías.