Boca va por la quíntuple corona: cómo sigue el camino del campeón de la tabla anual

Si Boca avanza en la Copa Argentina se enfrentaría en la final con Platense, que viene de eliminar por penales a Atlético Tucumán.

El 21 de noviembre, Boca se enfrentará con Atlético Mineiro, en Barranquilla (Colombia) en la final de la Copa Sudamericana, donde buscará cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Boca debe enfrentar a Independiente Rivadavia en los playoffs del Torneo Clausura.

Cuando termine su participación en la Copa Sudamericana, Boca tendrá un durísimo enfrentamiento con Independiente Rivadavia La Bombonera (sería el 25 de noviembre), por los octavos de final del Torneo Clausura. Si gana esa competición, conseguirá la clasificación al Trofeo de Campeones, con el que podría ponerle un broche de oro al 2026.

Así está Boca en la búsqueda de la quíntuple corona