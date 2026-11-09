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El Xeneize va por más

Boca va por la quíntuple corona: cómo sigue el camino del campeón de la tabla anual

Boca viene de consagrarse como campeón de la tabla anual. El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena va por cuatro títulos más

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Leandro Paredes festeja el título de Boca.

Leandro Paredes festeja el título de Boca.

Boca viene de salir campeón de la tabla anual tras vencer a Defensa y Justicia por 1 a 0, en La Bombonera, con el gol agónico del ecuatoriano Enner Valencia, por la fecha 16 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por el Vasco Arruabarrena, que cumplió uno de sus objetivos, va por cuatro títulos más.

Así Boca se mantiene en carrera de cara para buscar conseguir la quíntuple corona y cerrar un 2026 inolvidable con las posibles conquistas del Torneo Clausura, la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones.

Boca viene de ganar la tabla anual.

Boca viene de ganar la tabla anual.

Lo que viene para Boca en busca de la quíntuple corona:

Boca se medirá el próximo sábado con Banfield a partir de las 19 en el Estadio Malvinas Argentinas, por las semifinales de la Copa Argentina. Ese será el próximo desafío del conjunto xeneize.

Si Boca avanza en la Copa Argentina se enfrentaría en la final con Platense, que viene de eliminar por penales a Atlético Tucumán.

El 21 de noviembre, Boca se enfrentará con Atlético Mineiro, en Barranquilla (Colombia) en la final de la Copa Sudamericana, donde buscará cortar con la sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Boca debe enfrentar a Independiente Rivadavia en los playoffs del Torneo Clausura.

Boca debe enfrentar a Independiente Rivadavia en los playoffs del Torneo Clausura.

Cuando termine su participación en la Copa Sudamericana, Boca tendrá un durísimo enfrentamiento con Independiente Rivadavia La Bombonera (sería el 25 de noviembre), por los octavos de final del Torneo Clausura. Si gana esa competición, conseguirá la clasificación al Trofeo de Campeones, con el que podría ponerle un broche de oro al 2026.

Así está Boca en la búsqueda de la quíntuple corona

  • Campeón de Liga: se consagró este domingo.
  • Torneo Clausura: clasificado a los playoffs (si sale campeón disputa también el Trofeo de Campeones).
  • Copa Sudamericana: jugará la final contra Atlético Mineiro el 21 de noviembre.
  • Copa Argentina: jugará las semis contra Banfield el 14 de noviembre.

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