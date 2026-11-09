De Camila Sosa Villada al ataque trans en Palermo: la violencia que persiste

La escena en Palermo parece dialogar de forma directa y desgarradora con las páginas de "Las malas". En su obra, la autora retrata sus vivencias de iniciación y supervivencia en el Parque Sarmiento de Córdoba a finales de los años noventa: un espacio público que funciona simultáneamente como trinchera laboral, refugio de pertenencia y blanco constante de agresiones grupales y desamparo estatal.

Casi tres décadas después de los sucesos que inspiraron el libro, los paralelismos sorprenden. En "Las malas", la violencia hacia las travestis no se relata como un hecho fortuito, sino como una violencia sistemática ejecutada por sectores que buscan disciplinar y humillar. En los Bosques de Palermo, esa misma dinámica se reprodujo casi sin variaciones, e incluso se viralizó en redes sociales como trofeo de odio.

En la novela de Sosa Villada, el personaje de "Tía Encarna" encabeza una red de protección para curar y sostener a las suyas ante la ausencia o connivencia de las autoridades, y en los hechos recientes de Buenos Aires fueron las propias activistas y abogadas del colectivo quienes debieron investigar, rastrear a los agresores y resguardar la identidad de las víctimas ante la inacción de las fuerzas de seguridad, cuyos efectivos demoraron su llegada por estar abocados a detener a vendedores de paltas en las inmediaciones.

Camila Sosa Villada es la autora de "Las malas".

Este violento episodio cobra particular resonancia en el terreno cultural, ya que la adaptación cinematográfica de "Las malas", dirigida por Armando Bó (nieto) y con un elenco internacional integrado por Karla Sofía Gascón, Daniela Vega, Lola Rodríguez, Louta y Adela Buendía en el papel de Camila, inició su producción en locaciones de Córdoba y Montevideo.

Lejos de quedar archivada como una crónica de época, la realidad de la noche urbana demuestra que el asedio, la furia y la resistencia travesti retratados en la obra siguen afectando a nuestra sociedad.