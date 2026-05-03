Uno de los libros argentinos más importantes de los últimos años es "Las malas" de Camila Sosa Villada. Recientemente se confirmó que esta historia será llevada al cine, y a continuación te contamos todos los detalles de este esperado proyecto.
Las malas de Camila Sosa Villada llegará al cine: elenco, fecha de estreno y de qué trata
La película se filmará en Córdoba y en Montevideo (Uruguay), y ya se conoció al elenco. Todos los detalles de esta producción a continuación
¿De qué trata el libro "Las malas"?
Cuando llegó a Córdoba capital para estudiar en la universidad, Camila Sosa Villada fue una noche, muerta de miedo, a espiar a las travestis del Parque Sarmiento y encontró su primer lugar de pertenencia en el mundo.
"Las malas" es un rito de iniciación, un cuento de hadas y de terror, un retrato de grupo, un manifiesto explosivo, una visita guiada a la imaginación de su autora y una crónica distinta de todas. En su ADN convergen las dos facetas trans que más repelen y aterran a la buena sociedad: la furia travesti y la fiesta de ser travesti.
¿Quiénes protagonizarán la película basada en "Las Malas"?
La adaptación de la novela de Camila Sosa Villada arrancará su rodaje el mes que viene en Córdoba y Montevideo, según informó el reconocido medio Deadline.
La película será dirigida por Armando Bo, guionista ganador del Oscar por "Birdman". La historia sigue a un grupo de trabajadoras sexuales lideradas por la "Tía Encarna", interpretada por Karla Sofía Gascón, que encuentran un bebé abandonado.
Al elenco se suman la actriz chilena Daniela Vega (quien saltó a la fama hace un par de años por haber protagonizado "Una mujer fantástica"), el músico argentino Louta, la española Lola Rodríguez ("Veneno"), la influencer y actriz Yenesi, y el actor Luis Machín.
Además, Adela Buendía debuta con su interpretación de la mismísima Camila Sosa Villada tras una convocatoria abierta de casting.
Armando Bo aseguró que esta película "es un proyecto único en su especie, desafiante y hermoso. Sobre todo trabajar con gente tan talentosa en cada uno de los rubros, lo cual nos permite soñar con una película de una escala que esperemos haga historia".
Los productores serán Bó, Natacha Cervi, Mercedes Reincke, Ezequiel Olemberg, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman, Javier Ambrosi, Javier Calvo y la mismísima Sosa Villada.