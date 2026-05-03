Las malas de Camila Sosa Villada llegará al cine: elenco, fecha de estreno y de qué trata

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¿Quiénes protagonizarán la película basada en "Las Malas"?

La adaptación de la novela de Camila Sosa Villada arrancará su rodaje el mes que viene en Córdoba y Montevideo, según informó el reconocido medio Deadline.

La película será dirigida por Armando Bo, guionista ganador del Oscar por "Birdman". La historia sigue a un grupo de trabajadoras sexuales lideradas por la "Tía Encarna", interpretada por Karla Sofía Gascón, que encuentran un bebé abandonado.

Al elenco se suman la actriz chilena Daniela Vega (quien saltó a la fama hace un par de años por haber protagonizado "Una mujer fantástica"), el músico argentino Louta, la española Lola Rodríguez ("Veneno"), la influencer y actriz Yenesi, y el actor Luis Machín.

Embed - About Entertainment on Instagram: "Felices de anunciar nuestra próxima película “Las Malas” protagonizada por Karla Sofia Gascón, dirigida por Armando Bo. Basada en la novela de Camila Sosa Villada, con guion de Armando Bo y Josefina Licitra. Gran proyecto junto a Infinity Hill y Los Javis con su productora Suma Content. @karsiagascon camilaomara @armandobo @miss_mercedesr @naticervi @ezeolem @josefinalicitra @axelkuschevatzk @cindyteperman @phinglynn @mondefi @aboutentertainment_ @infinityhill_ @sumacontent @javviercalvo @soyambrossi #lasmalas #camilasosavillada #karlasofiagascon #armandobo #about #infinityhill #suma #losjavis #cine #film" View this post on Instagram

Además, Adela Buendía debuta con su interpretación de la mismísima Camila Sosa Villada tras una convocatoria abierta de casting.

Armando Bo aseguró que esta película "es un proyecto único en su especie, desafiante y hermoso. Sobre todo trabajar con gente tan talentosa en cada uno de los rubros, lo cual nos permite soñar con una película de una escala que esperemos haga historia".

Los productores serán Bó, Natacha Cervi, Mercedes Reincke, Ezequiel Olemberg, Axel Kuschevatzky, Cindy Teperman, Javier Ambrosi, Javier Calvo y la mismísima Sosa Villada.