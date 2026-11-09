Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1: el cronograma del GP de Las Vegas

El piloto Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Las Vegas. El pilarense de 23 años buscará dejar atrás el mal trago en el GP de Brasil de Fórmula 1. El argentino acumula seis fechas sin sumar puntos.
Franco Colapinto retomará la actividad en el GP de Las Vegas, donde buscará dejar atrás el mal trago en el GP de Brasil de Fórmula 1
El piloto Franco Colapinto volverá a correr en la Fórmula 1 en el GP de Las Vegas. El pilarense de 23 años buscará dejar atrás el mal trago en el GP de Brasil de Fórmula 1. El argentino acumula seis fechas sin sumar puntos.
Colapinto correrá entre el 19 y el 22 de este mes, cuando diga presente en el GP de Las Vegas, que se disputa en el Circuito Callejero de Las Vegas y cuenta con 17 curvas y una extensión de 6,201 kilómetros.
Será la tercera participación para Colapinto en Las Vegas, ya que corrió allí en las ediciones de 2024 y 2025 y todavía no logró sumar puntos.
En 2024 protagonizó un fuerte choque durante la clasificación mientras intentaba meterse en la Q3, y el año pasado finalizó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.
Colapinto comenzó con su mala racha en el GP de Azerbaiyán, donde provocó un triple abandono (incluido el suyo) en un relanzamiento, y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.
La actividad en el GP de Las Vegas comenzará el jueves 19 con la primera práctica libre a las 21:30, mientras que la segunda será a la una de la madrugada del viernes. Ese mismo día será la tercera sesión de entrenamientos, a las 21:30, y a la una de la madrugada del sábado se disputará la clasificación.
La acción en Las Vegas concluirá el domingo con la carrera, que está programada para la una de la madrugada.
Jueves 19 de noviembre
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre