Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1: el cronograma del GP de Las Vegas

En 2024 protagonizó un fuerte choque durante la clasificación mientras intentaba meterse en la Q3, y el año pasado finalizó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

La mala racha de Colapinto en la Fórmula 1

Colapinto comenzó con su mala racha en el GP de Azerbaiyán, donde provocó un triple abandono (incluido el suyo) en un relanzamiento, y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La actividad en el GP de Las Vegas comenzará el jueves 19 con la primera práctica libre a las 21:30, mientras que la segunda será a la una de la madrugada del viernes. Ese mismo día será la tercera sesión de entrenamientos, a las 21:30, y a la una de la madrugada del sábado se disputará la clasificación.

La acción en Las Vegas concluirá el domingo con la carrera, que está programada para la una de la madrugada.

Lo que viene para Franco Colapinto: el GP de Las Vegas de Fórmula 1

Jueves 19 de noviembre

21.30 Práctica libre 1

Viernes 20 de noviembre

1 AM Práctica libre 2

21.30 Práctica libre 3

Sábado 21 de noviembre

1 AM Clasificación

Domingo 22 de noviembre