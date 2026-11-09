Los resultados de los exámenes de ingreso 2027 a los colegios de la UNCuyo muestran una mejora respecto de los dos años anteriores. Aunque todavía no hay un promedio general oficial para este año, un relevamiento de Diario UNO sobre la nómina de ingresantes para 6 colegios universitarios permite estimarlo en aproximadamente 7,3.
Colegios de la UNCuyo: subieron los promedios generales y hubo 10 en Matemática y Lengua
Según un relevamiento realizado por Diario UNO, la nota promedio fue de 7,3, lo que muestra un incremento de 1,5 puntos en dos años
La diferencia es significativa si se compara con los promedios oficiales de 2025 y 2026, que fueron de 5,72 y 5,94, respectivamente. De acuerdo con este cálculo, la mejora alcanza aproximadamente 1,58 puntos respecto del primer año en que se implementó el examen y 1,36 puntos en relación con el ingreso anterior.
Un relevamiento propio dio un promedio de 7,3
Para obtener la estimación de 2027 se analizaron los registros de 930 ingresantes distribuidos en las cuatro instituciones. De ese total, 886 tenían una calificación numérica en la columna de promedio, mientras que los otros 44 registros contenían referencias a resoluciones y quedaron fuera del cálculo.
Cabe aclarar que este relevamiento no incluye los promedios de las dos escuelas técnicas de la UNCuyo: Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear.
Volviendo al relevamiento, permitió identificar que la nota más baja registrada fue de 6,175, mientras que la más alta llegó a 9,850 y correspondió a un ingresante de la Escuela de Comercio Martín Zapata. Estos resultados, al igual que el promedio general estimado, surgen del análisis periodístico del listado publicado por la Universidad y no cuentan con una validación oficial de la UNCuyo.
Cómo quedaron los promedios por institución
El análisis también permitió comparar los resultados de las cuatro escuelas. El Colegio Universitario Central José de San Martín encabeza el ranking, con un promedio estimado de 8,11. Le sigue la Escuela de Comercio Martín Zapata, con 7,87.
En tercer lugar aparece la Escuela del Magisterio, con 7,06, mientras que el Departamento de Aplicación Docente (DAD) registra un promedio de 6,76. Estos valores también son estimaciones propias, calculadas a partir de las calificaciones numéricas de cada institución, y no cifras oficiales proporcionadas por la universidad.
Lengua tuvo mejores resultados que Matemática
Liliana Nasif, prosecretaria docente de la Escuela de Comercio Martín Zapata y secretaria administrativa de la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo, dependiente de la Secretaría Académica, es quien tiene a su cargo cada año la organización del proceso de ingreso a las escuelas de la universidad.
La docente confirmó que los resultados habían mejorado y señaló otra diferencia entre las evaluaciones: el rendimiento fue mejor en Lengua que en Matemática.
En Lengua, la calificación más baja fue de 0,95, mientras que en Matemática llegó a 0,55. En el otro extremo, en las dos asignaturas evaluadas se registraron notas máximas de 10. Esto sí es una novedad, ya que no se habían alcanzado resultados tan altos en ambas materias.
Si bien es un dato que se repite cada año (en general las calificaciones son superiores en Lengua) este año el dato relevante es la significativa mejora en las calificaciones.
Más compromiso de las familias y articulación con la DGE
Al explicar las razones de esta mejora, Nasif destacó principalmente una mayor participación de las familias y de los propios estudiantes en la preparación para los exámenes. Según su análisis, hubo un compromiso más importante con el estudio y con el proceso de ingreso.
La referente también señaló el trabajo articulado con la Dirección General de Escuelas (DGE) para elaborar y trabajar sobre el material de estudio que utilizan los aspirantes. Esa coordinación permitió fortalecer la preparación y ofrecer herramientas para afrontar las evaluaciones.
En pocas palabras
- Promedio de ingreso: el promedio de notas de los exámenes de ingreso a los colegios de la UNCuyo para 2027 se estima en 7,3, superando los 5,72 de 2025.
- Rendimiento por materia: los ingresantes obtuvieron mejores calificaciones en Lengua que en Matemática.
- Factores de mejora: se atribuye el aumento a un mayor compromiso de las familias y la articulación con la Dirección General de Escuelas (DGE).