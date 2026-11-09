Colegios de la UNCuyo: subieron los promedios generales y hubo 10 en Matemática y Lengua

Cabe aclarar que este relevamiento no incluye los promedios de las dos escuelas técnicas de la UNCuyo: Liceo Agrícola y Escuela de Agricultura de General Alvear.

El gráfico muestra la mejora en el promedio general de los exámenes para ingresar a los colegios de la UNCuyo.

Volviendo al relevamiento, permitió identificar que la nota más baja registrada fue de 6,175, mientras que la más alta llegó a 9,850 y correspondió a un ingresante de la Escuela de Comercio Martín Zapata. Estos resultados, al igual que el promedio general estimado, surgen del análisis periodístico del listado publicado por la Universidad y no cuentan con una validación oficial de la UNCuyo.

Cómo quedaron los promedios por institución

El análisis también permitió comparar los resultados de las cuatro escuelas. El Colegio Universitario Central José de San Martín encabeza el ranking, con un promedio estimado de 8,11. Le sigue la Escuela de Comercio Martín Zapata, con 7,87.

La diferencia de promedios por escuela.

En tercer lugar aparece la Escuela del Magisterio, con 7,06, mientras que el Departamento de Aplicación Docente (DAD) registra un promedio de 6,76. Estos valores también son estimaciones propias, calculadas a partir de las calificaciones numéricas de cada institución, y no cifras oficiales proporcionadas por la universidad.

Lengua tuvo mejores resultados que Matemática

Liliana Nasif, prosecretaria docente de la Escuela de Comercio Martín Zapata y secretaria administrativa de la Dirección General de Educación Secundaria de la UNCuyo, dependiente de la Secretaría Académica, es quien tiene a su cargo cada año la organización del proceso de ingreso a las escuelas de la universidad.

Las nota más alta y la más baja entre los aspirantes a ingresar a los colegios secundarios que dependen de la UNCuyo.

La docente confirmó que los resultados habían mejorado y señaló otra diferencia entre las evaluaciones: el rendimiento fue mejor en Lengua que en Matemática.

En Lengua, la calificación más baja fue de 0,95, mientras que en Matemática llegó a 0,55. En el otro extremo, en las dos asignaturas evaluadas se registraron notas máximas de 10. Esto sí es una novedad, ya que no se habían alcanzado resultados tan altos en ambas materias.

Si bien es un dato que se repite cada año (en general las calificaciones son superiores en Lengua) este año el dato relevante es la significativa mejora en las calificaciones.

Más compromiso de las familias y articulación con la DGE

Al explicar las razones de esta mejora, Nasif destacó principalmente una mayor participación de las familias y de los propios estudiantes en la preparación para los exámenes. Según su análisis, hubo un compromiso más importante con el estudio y con el proceso de ingreso.

La referente también señaló el trabajo articulado con la Dirección General de Escuelas (DGE) para elaborar y trabajar sobre el material de estudio que utilizan los aspirantes. Esa coordinación permitió fortalecer la preparación y ofrecer herramientas para afrontar las evaluaciones.