El limón es uno de los alimentos más versátiles de la cocina. Sin embargo, suele tener una corta vida útil: cuando no se consume rápidamente, puede hecharse a perder. Te contamos un truco para congelarlo y extender su uso.
Congelar el limón es un truco que te permitirá tenerlo disponible en todo momento, evitando el desperdicio y asegurando que siempre lo tengas listo para usar ¿cómo hacerlo de manera correcta para que conserve todo su sabor y textura?
Cómo congelar limón y tener a mano siempre que lo necesites
Congelar limones es una solución práctica para conservarlos en perfecto estado y evitar el desperdicio. Aunque es posible congelarlos enteros, esta opción hace que se endurezcan mucho y cueste manipularlos después. Por eso, el truco más recomendado es congelarlos cortados por la mitad o en jugo.
En el caso que quieras congelar limones por mitades el paso a paso es simple. Lavalos bien, cortalos por la mitad y envasalos al vacío. Poné las mitades dentro de una bolsa con cierre tipo zip y quita la mayor cantidad de aire antes de cerrarla y llevarla al freezer o congelador.
Los usos que les podes dar después pueden ser para ralladura o para jugo. En el primer caso de que congeles el limón por mitades no hace falta esperar a que se descongele, osea que podés rallar la piel directamente así y volver a guardar el resto del limón o también podés guardar las cáscaras sobrantes para tener siempre ralladura a mano.
Si querés descongelar para jugo podés darle un golpe de microondas durante unos 30 segundos para ablandarlo rápidamente y exprimirlo sin esfuerzo.
Ahora si tu idea es congelar el limón en en cubitos de jugo el procedimiento es diferente, pero solo basta exprimir uno y congelar el líquido en cubeteras. Ahora para descongelarlo bien, tenés que poner los cubos de limón en un recipiente y taparlos con film para evitar el ingreso de oxígeno, dejándolo descongelar en la heladera.
En pocas palabras
- Truco de cocina: aprende a congelar limones para tenerlos siempre a mano y evitar desperdicios.
- Método recomendado: congela el limón cortado por la mitad o en jugo para conservar sabor y textura.
- Usos prácticos: ralladura, jugo o uso directo de mitades congeladas sin necesidad de descongelar previamente.