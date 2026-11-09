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Cómo congelar limón y tener a mano siempre que lo necesites

Si consumís mucho limón, te traemos la solución. Con este truco puedes congelarlo y usarlo siempre que la necesites sin salir a comprar ni gastar de más

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo congelar limón y tener a mano siempre que lo necesites
Cómo congelar limón y tener a mano siempre que lo necesites

El limón es uno de los alimentos más versátiles de la cocina. Sin embargo, suele tener una corta vida útil: cuando no se consume rápidamente, puede hecharse a perder. Te contamos un truco para congelarlo y extender su uso.

Congelar el limón es un truco que te permitirá tenerlo disponible en todo momento, evitando el desperdicio y asegurando que siempre lo tengas listo para usar ¿cómo hacerlo de manera correcta para que conserve todo su sabor y textura?

Cómo congelar limón y tener a mano siempre que lo necesites

Esta es otra forma de congelar lim&oacute;n para tener siempre a mano.

Esta es otra forma de congelar limón para tener siempre a mano.

Congelar limones es una solución práctica para conservarlos en perfecto estado y evitar el desperdicio. Aunque es posible congelarlos enteros, esta opción hace que se endurezcan mucho y cueste manipularlos después. Por eso, el truco más recomendado es congelarlos cortados por la mitad o en jugo.

En el caso que quieras congelar limones por mitades el paso a paso es simple. Lavalos bien, cortalos por la mitad y envasalos al vacío. Poné las mitades dentro de una bolsa con cierre tipo zip y quita la mayor cantidad de aire antes de cerrarla y llevarla al freezer o congelador.

Los usos que les podes dar después pueden ser para ralladura o para jugo. En el primer caso de que congeles el limón por mitades no hace falta esperar a que se descongele, osea que podés rallar la piel directamente así y volver a guardar el resto del limón o también podés guardar las cáscaras sobrantes para tener siempre ralladura a mano.

Congelar el lim&oacute;n es una buena forma de tener siempre sin que se pongan secos o feos.

Congelar el limón es una buena forma de tener siempre sin que se pongan secos o feos.

Si querés descongelar para jugo podés darle un golpe de microondas durante unos 30 segundos para ablandarlo rápidamente y exprimirlo sin esfuerzo.

Ahora si tu idea es congelar el limón en en cubitos de jugo el procedimiento es diferente, pero solo basta exprimir uno y congelar el líquido en cubeteras. Ahora para descongelarlo bien, tenés que poner los cubos de limón en un recipiente y taparlos con film para evitar el ingreso de oxígeno, dejándolo descongelar en la heladera.

En pocas palabras

  • Truco de cocina: aprende a congelar limones para tenerlos siempre a mano y evitar desperdicios.
  • Método recomendado: congela el limón cortado por la mitad o en jugo para conservar sabor y textura.
  • Usos prácticos: ralladura, jugo o uso directo de mitades congeladas sin necesidad de descongelar previamente.
Resumen generado por Thinkindot AI

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