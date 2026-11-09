Cómo congelar limón y tener a mano siempre que lo necesites

En el caso que quieras congelar limones por mitades el paso a paso es simple. Lavalos bien, cortalos por la mitad y envasalos al vacío. Poné las mitades dentro de una bolsa con cierre tipo zip y quita la mayor cantidad de aire antes de cerrarla y llevarla al freezer o congelador.

Los usos que les podes dar después pueden ser para ralladura o para jugo. En el primer caso de que congeles el limón por mitades no hace falta esperar a que se descongele, osea que podés rallar la piel directamente así y volver a guardar el resto del limón o también podés guardar las cáscaras sobrantes para tener siempre ralladura a mano.

Congelar el limón es una buena forma de tener siempre sin que se pongan secos o feos.

Si querés descongelar para jugo podés darle un golpe de microondas durante unos 30 segundos para ablandarlo rápidamente y exprimirlo sin esfuerzo.

Ahora si tu idea es congelar el limón en en cubitos de jugo el procedimiento es diferente, pero solo basta exprimir uno y congelar el líquido en cubeteras. Ahora para descongelarlo bien, tenés que poner los cubos de limón en un recipiente y taparlos con film para evitar el ingreso de oxígeno, dejándolo descongelar en la heladera.