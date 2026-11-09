Con Independiente Rivadavia - Gimnasia, todos los clásicos que se pueden dar en los playoffs del Clausura

En octavos de final la Lepra visitará a Boca en La Bombonera (cuatro días después de la final de la Copa Sudamericana), mientras que el Blanquinegro será visitante de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

También exista la posibilidad de vivir un nuevo Superclásico. River y el Xeneize quedaron en llaves opuestas, por lo que solamente podrían verse las caras en un posible mano a mano por el título.

Gimnasia e Independiente Rivadavia podrían cruzarse en semifinales. Foto: Martín Pravata/Diario UNO

Asimismo, ambos tienen en el horizonte un posible cruce con Independiente. El equipo de Leonardo Ponzio podría verse con el Rojo en semifinales, siempre y cuando el conjunto de Avellaneda supere primero a Argentinos Juniors y luego al vencedor de Vélez o Belgrano en cuartos de final. En tanto, un enfrentamiento entre Independiente y Boca únicamente se daría en la final.

En la misma llave de River, se perfila un clásico cordobés en semifinales entre Belgrano e Instituto. Para que ocurra, La Gloria, líder de la Zona A y revelación del certamen, deberá superar a Huracán en Córdoba en su cruce de octavos.

Los seis clásicos que pueden darse en playoffs del Clausura: