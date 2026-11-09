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Con Independiente Rivadavia - Gimnasia, todos los clásicos que se pueden dar en los playoffs del Clausura

Los platoffs están confirmados y son seis los clásicos que podrían darse. Independiente Rivadavia y Gimnasia podrían cruzarse en semifinales

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia y Gimnasia podrían ser rivales en la lucha por el título del torneo Clausura.

Independiente Rivadavia y Gimnasia podrían ser rivales en la lucha por el título del torneo Clausura.

Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

La fase regular del torneo Clausura llegó a su final y ya se conocen a los 16 equipos que buscarán terminar el año alzando el trofeo. Con Boca en lo más alto de la tabla Anual y el cuadro de playoffs ya confirmado, el certamen del segundo semestre entra en su etapa de eliminación directa con mucha tensión y máxima expectativa.

La hoja de ruta hacia el título plantea un escenario inédito con la posibilidad de presenciar hasta seis clásicos. Entre ellos, además de una hipotética final entre el Xeneize y River, resalta la posibilidad de un mano a mano entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Boca se coronó campeón de la Tabla Anual.

Boca se coronó campeón de la Tabla Anual.

Todos los cruces y los clásicos posibles en el camino al título

El cuadro determinó que Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima queden en el mismo lado del cuadro. De esta manera existe la posibilidad, en caso de que ambos avancen, de un hipotético clásico en semifinales.

En octavos de final la Lepra visitará a Boca en La Bombonera (cuatro días después de la final de la Copa Sudamericana), mientras que el Blanquinegro será visitante de Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

También exista la posibilidad de vivir un nuevo Superclásico. River y el Xeneize quedaron en llaves opuestas, por lo que solamente podrían verse las caras en un posible mano a mano por el título.

Gimnasia e Independiente Rivadavia podrían cruzarse en semifinales.

Gimnasia e Independiente Rivadavia podrían cruzarse en semifinales.

Asimismo, ambos tienen en el horizonte un posible cruce con Independiente. El equipo de Leonardo Ponzio podría verse con el Rojo en semifinales, siempre y cuando el conjunto de Avellaneda supere primero a Argentinos Juniors y luego al vencedor de Vélez o Belgrano en cuartos de final. En tanto, un enfrentamiento entre Independiente y Boca únicamente se daría en la final.

En la misma llave de River, se perfila un clásico cordobés en semifinales entre Belgrano e Instituto. Para que ocurra, La Gloria, líder de la Zona A y revelación del certamen, deberá superar a Huracán en Córdoba en su cruce de octavos.

Los seis clásicos que pueden darse en playoffs del Clausura:

  • River vs. Independiente (en semifinales)
  • Instituto vs. Talleres (semifinales)
  • Rosario Central vs. Newell's (semifinales)
  • Gimnasia y Esgrima vs. Independiente Rivadavia (semifinales)
  • River vs. Boca (en una hipotética final)
  • Independiente vs. Boca (final)

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