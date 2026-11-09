Cuántas cucharadas de jugo de limón se necesitan para que la salsa criolla quede más rica

Cuando se trata de preparar una salsa criolla, el error más común suele ser el exceso de líquido o, por el contrario, la falta de los ingredientes clave que transforman a la verdura cruda en una delicia marinada. Aquí es donde entra en juego el ingrediente estrella: el limón.

La salsa criolla es un plato estrella en la mesa de los argentinos.

Cuántas cucharadas de jugo de limón colocar en la salsa criolla

Los expertos en tendencias gastronómicas y cocina casera coinciden en que la medida justa de limón en la salsa criolla es fundamental para no arruinar la textura de la cebolla y el tomate.