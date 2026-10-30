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Los dos gigantes de Europa que pelean por quedarse con Lisandro Martínez

A ocho meses del vencimiento de su contrato, Lisandro Martínez vive momentos de tensión en Inglaterra. Dos clubes top se pelean por contratarlo

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Lisandro Martínez podría alejarse del Manchester United en el próximo mercado de pases.

Lisandro Martínez podría alejarse del Manchester United en el próximo mercado de pases.

Lisandro Martínez, quien vive un clima tenso en Inglaterra tras sus declaraciones contra el director deportivo del Manchester United, parece tener los días contados en Inglaterra. Con contrato vigente hasta mediados del 2027, el campeón del mundo con la Selección argentina podría emigrar en el mercado de pases de enero.

En este contexto, el zaguero central es pretendido por Barcelona. El Culé lo considera como una alternativa importante para fortalecer su línea defensiva, sobre todo atendiendo los problemas físicos que afectan a varios integrantes del plantel.

Lisandro Martínez podría emigrar del Manchester United en el último mercado de pases.

Lisandro Martínez podría emigrar del Manchester United en el último mercado de pases.

Barcelona, tras los pasos de Lisandro Martínez

La declaración de Martínez tras la caída 1-0 ante Atlético de Madrid por la Champions League encendió la mecha. Expresó abiertamente que esperaba más inversión por parte del director deportivo, lo que provocó una ola de cuestionamientos y duras reacciones en el mundo de los Diablos Rojos.

Con un contrato que vence a mediados de 2027 y sin negociaciones de renovación a la vista, su continuidad en Inglaterra es sumamente inestable.

Dado que cotiza en 45 millones de euros según Transfermarkt, el Manchester United no vería con malos ojos transferirlo en el próximo mercado de pases para evitar que se aleje de la institución, en condición de libre, en junio.

Pero el Culé no es el único que está tras los pasos de Lisandro Martínez. Atentos a este panorama, tanto Deco desde el Barcelona como la directiva del Atlético de Madrid siguen de cerca sus pasos.

En el Colchonero Cuti Romero, con quien tiene una excelente relación, presiona internamente al cuerpo técnico de Diego Simeone para concretar su llegada al club.

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