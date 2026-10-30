Los dos gigantes de Europa que pelean por quedarse con Lisandro Martínez

Con un contrato que vence a mediados de 2027 y sin negociaciones de renovación a la vista, su continuidad en Inglaterra es sumamente inestable.

Dado que cotiza en 45 millones de euros según Transfermarkt, el Manchester United no vería con malos ojos transferirlo en el próximo mercado de pases para evitar que se aleje de la institución, en condición de libre, en junio.

Pero el Culé no es el único que está tras los pasos de Lisandro Martínez. Atentos a este panorama, tanto Deco desde el Barcelona como la directiva del Atlético de Madrid siguen de cerca sus pasos.

En el Colchonero Cuti Romero, con quien tiene una excelente relación, presiona internamente al cuerpo técnico de Diego Simeone para concretar su llegada al club.